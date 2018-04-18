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Фанаты просят Волочкову не показывать мозоли
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Фанаты просят Волочкову не показывать мозоли 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @volochkova_art
Пост балерины в Instagram в очередной раз вызвал волну критики.
Анастасия Волочкова регулярно выкладывает фото и видео в своем блоге, под которыми всегда появляется масса противоречивых комментариев. Одни восхищаются балериной, ее фигурой и растяжкой, другие же критикуют ее за глупость, неуместность и эпатаж.
В этот раз Анастасия решила продемонстрировать в коротком видео, как устали ее ноги после тренировки.
"Люблю я поработать…И всегда остаюсь преданной моей профессии. Это, конечно, труд большой и суставов хруст… Но… Это такое счастье — заниматься любимым делом и исполнять его профессионально", — подписала снимок балерина.
Естественно, большинство подписчиков Волочковой возмутились:
"Это не эстетично. Потные ноги после тренировки выставлять в объектив. И тем более такие пальцы длинные и неаккуратные".
"Зачем показывать такие безобразные пальцы?».
"Вот у всех остальных фотки красивые, видео классные, куда-то ездят, находят красивые места для фоток чтоб выкладывать. У вас же либо кабак, либо конюшня, либо сарай, ну ничего красивого на ваших фото и видео. Ноги потные снимать, о, да круто! На большее фантазии не хватает".
Однако были и преданные поклонники балерины, поддержавшие Анастасию и посчитавшие, что ее труд заслуживает уважения, а не бестактных комментариев от незнакомцев.
Женский форум
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