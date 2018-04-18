Фанаты просят Волочкову не показывать мозоли

Пост балерины в Instagram в очередной раз вызвал волну критики.

Анастасия Волочкова регулярно выкладывает фото и видео в своем блоге, под которыми всегда появляется масса противоречивых комментариев. Одни восхищаются балериной, ее фигурой и растяжкой, другие же критикуют ее за глупость, неуместность и эпатаж.

В этот раз Анастасия решила продемонстрировать в коротком видео, как устали ее ноги после тренировки.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 16 Апр 2018 в 5:06 PDT

"Люблю я поработать…И всегда остаюсь преданной моей профессии. Это, конечно, труд большой и суставов хруст… Но… Это такое счастье — заниматься любимым делом и исполнять его профессионально", — подписала снимок балерина.

Естественно, большинство подписчиков Волочковой возмутились:

"Это не эстетично. Потные ноги после тренировки выставлять в объектив. И тем более такие пальцы длинные и неаккуратные".

"Зачем показывать такие безобразные пальцы?».

"Вот у всех остальных фотки красивые, видео классные, куда-то ездят, находят красивые места для фоток чтоб выкладывать. У вас же либо кабак, либо конюшня, либо сарай, ну ничего красивого на ваших фото и видео. Ноги потные снимать, о, да круто! На большее фантазии не хватает".

Однако были и преданные поклонники балерины, поддержавшие Анастасию и посчитавшие, что ее труд заслуживает уважения, а не бестактных комментариев от незнакомцев.