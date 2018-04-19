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Фанаты подозревают Бородину в пластике
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Фанаты подозревают Бородину в пластике 

WDay.ru 5 часов назад
Фото: WDay.ru
Телеведущая удивила новым фото.
На последних снимках Ксения стала выглядеть совсем иначе, чем раньше. Поклонники уверены: их любимая звезда увеличила губы. Действительно, выглядеть они стали неестественно пухлыми и слишком большими для Ксюшиного лица. Да и форма оставляет желать лучшего.
@borodylia
Бородина не раз говорила о своем отрицательном отношении к тому, что девушки «перекраивают» себя. Но, видимо, сама тоже иногда злоупотребляет косметологическими процедурами, чтобы стать еще красивее. А тут забыла об основном правиле: главное, не переборщить. В итоге губы Ксении стали казаться ассиметричными, по крайней мере, на фото. А поклонники посетовали, что из-за таких бьюти-экспериментов ведущая «Дома-2» теряет свою индивидуальность.
Между тем, совсем недавно эксперты назвали пять причин, которые превращают красивых и, главное, отличающихся своей изюминкой, девушек в клоны. И пухлые губы стоят в списке на первом месте. Филлеры звезды вкалывают регулярно.
«А еще почти все они придают губам неестественный вид. Природные пропорции предполагают, что верхняя губа должна составлять примерно 2/3 объема нижней губы. А у наших звезд они одинаковые», — говорит доктор Дэн Марш, соучредитель сети клиник пластической хирургии. О том, какими еще процедурами, по мнению специалистов, вы лишь испортите природную красоту, можно прочитать здесь.
Что же касается Бородиной, ее подписчики все же надеются, что в ее новом образе виноваты не косметологи (и уж тем более, не пластические хирурги), а неудачный ракурс. С другой стороны, таких фото за последние дни набралось уже с десяток. Как бы то ни было, надеемся, она прислушается к мнению большинства фолловеров, и больше не будет так экспериментировать над своей внешностью.
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