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«Голое» платье Седоковой возмутило поклонников
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«Голое» платье Седоковой возмутило поклонников 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @annasedokova
Слишком откровенный образ певицы на церемонии журнала Hello! вызвал негодование у поклонников.
Тренд на голые платья давно прошел, но российские знаменитости продолжают с ним экспериментировать. Вот и Анна Седокова выбрала "голое" платье, чтобы блеснуть на церемонии журнала Hello!, на которой певица была номинирована в категории "Самая Стильная Мама Года". Именно несоответствие категории и образа певицы так возмутило поклонников, чем они поделились в комментариях под ее постом в Instagram.
"Самая стильная мама пришла в купальнике на торжественное мероприятие, сверху накинув кисею! Мода не перестает удивлять своими вывертами!",
"Обожаю Вас, но вот когда выходят на премии в боди с фатином — для меня прям взрыв мозга, ну не клип же это, и не пляж",
"Уж замуж невтерпеж! Ну не до такой степени!",
"Как бы там ни было, однако это точно не мамин наряд для выхода в люди",
"Может и не надо было с платьем заморачиваться, шла бы в трусах".
@annasedokova
Однако певица тут же ответила на критику недоброжелателей:
"Рождение ребенка не означает, что женщина перестает быть красивой? Почему нужно выбирать? Либо мама, либо красивая и сексуальная! Я не хочу выбирать. Я хочу все. В Америке есть такой термин #HotMama. Мамочка с детьми, но одновременно желанная женщина. Мне очень нравится, как позиционируют материнство @jlo и @beyonce и если на меня первую должен обрушится весь шквал негодования #тыжемать, я готова!", — написала певица в своем блоге.
Женский форум13
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