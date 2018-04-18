«Голое» платье Седоковой возмутило поклонников

Слишком откровенный образ певицы на церемонии журнала Hello! вызвал негодование у поклонников.

Тренд на голые платья давно прошел, но российские знаменитости продолжают с ним экспериментировать. Вот и Анна Седокова выбрала "голое" платье, чтобы блеснуть на церемонии журнала Hello!, на которой певица была номинирована в категории "Самая Стильная Мама Года". Именно несоответствие категории и образа певицы так возмутило поклонников, чем они поделились в комментариях под ее постом в Instagram.

"Самая стильная мама пришла в купальнике на торжественное мероприятие, сверху накинув кисею! Мода не перестает удивлять своими вывертами!",

"Обожаю Вас, но вот когда выходят на премии в боди с фатином — для меня прям взрыв мозга, ну не клип же это, и не пляж",

"Уж замуж невтерпеж! Ну не до такой степени!",

"Как бы там ни было, однако это точно не мамин наряд для выхода в люди",

"Может и не надо было с платьем заморачиваться, шла бы в трусах".

@annasedokova

Однако певица тут же ответила на критику недоброжелателей:

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 17 Апр 2018 в 8:44 PDT