Playboy выбрал самую сексуальную девушку Инстаграма 

Колумбийская красотка официально признана журналом Playboy самой соблазнительной звездой соцсетей. Каролина также украсила последнюю обложку мексиканской версии журнала.
Девушке 26 лет. В своем профиле в Инстаграме красотка публикует фотографии из жизни: Каролина любит заниматься спортом, проводить время с семьей и друзьями, а также отдых на природе.
У красотки уже появилась своя армия поклонников: все ее снимки производят фурор среди подписчиков. Гневных или негативных комментариев практически не найти: на самых разных языках люди восхищаются чарующим видом ее тела.
Давайте посмотрим вместе, не прогадал ли Playboy, выбрав Каролину самой сексуальной девушкой соцсети?