Playboy выбрал самую сексуальную девушку Инстаграма 

2/7 После того, как Каролину признали победительницей, число ее подписчиков увеличилось практически вдвое. А их, кстати, и изначально было немало (60 тысяч): на профиль девушки за 24 часа подписалось дополнительно 40 тысяч человек. Знаменательное событие красотка отметила публикацией пикантного снимка.

Фото: @karoramirezl