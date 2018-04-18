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Playboy выбрал самую сексуальную девушку Инстаграма
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Playboy выбрал самую сексуальную девушку Инстаграма 

Рамблер 2 часа назад
26-летняя колумбийка Каролина Рамирес возглавила топ-50 самых сексуальных блогеров.
1/7  Журнал знает толк в красивых девушках.
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2/7  После того, как Каролину признали победительницей, число ее подписчиков увеличилось практически вдвое. А их, кстати, и изначально было немало (60 тысяч): на профиль девушки за 24 часа подписалось дополнительно 40 тысяч человек. Знаменательное событие красотка отметила публикацией пикантного снимка.
Фото:
3/7  Публиковать фотографии в купальнике или нижнем белье для нее обычное дело.
Фото:
4/7  Каролина также очень любит путешествовать, поэтому регулярно публикует снимки из поездок.
Фото:
5/7  На большинстве фотографий в ее профиле Каролина в больших солнцезащитных очках.
Фото:
6/7  У девушки очень мало портретных фотографий, лицо разглядеть достаточно тяжело на большинстве снимков. Модель предпочитает показывать свою фигуру.
Фото:
7/7  Почему бы и нет, если есть, чем похвастаться?
Фото:
Колумбийская красотка официально признана журналом Playboy самой соблазнительной звездой соцсетей. Каролина также украсила последнюю обложку мексиканской версии журнала.
Девушке 26 лет. В своем профиле в Инстаграме красотка публикует фотографии из жизни: Каролина любит заниматься спортом, проводить время с семьей и друзьями, а также отдых на природе.
У красотки уже появилась своя армия поклонников: все ее снимки производят фурор среди подписчиков. Гневных или негативных комментариев практически не найти: на самых разных языках люди восхищаются чарующим видом ее тела.
Давайте посмотрим вместе, не прогадал ли Playboy, выбрав Каролину самой сексуальной девушкой соцсети?
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