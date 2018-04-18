Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст

Продюсер Яна Рудковская появилась в серебристо-синем платье Dior на вручении премии "Самые стильные в России-2018". Однако поклонники ее образ не оценили, решив, что 43-летняя Рудковская "молодится" и "невыгодно подчеркивает возрастные изменения".

Интересно, что сама Яна не постеснялась выложить фото с церемонии в своем Instagram. Удивительно, но на нем она выглядит стройно и вполне молодо.

@rudkovskayaofficial

Однако поклонники тут же заподозрили Рудковскую в том, что она ретуширует собственные снимки, чтобы выглядеть значительно лучше, чем в реальной жизни.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 17 Апр 2018 в 12:28 PDT

Самые внимательные подписчики обратили внимание, что на предыдущем видео талия Яны значительно больше, чем на фото. Были и те, кто просмотрели профессиональные фото с церемонии, они также уверены, что Рудковская не настолько совершенна, как на своем снимке. Подписчики решили, что Яна прилично поправилась, ее руки выглядят дрябло, а кожа покрылась возрастным пигментом.

"По-моему, пора менять стиль. Вам же не 20 лет!.. Выглядит смешно уже!",

"Яна, вы поправились! Пора бы на спорт! Вон талии не видно",

"Как же вы безвкусно вы одеваетесь! С вашими то возможностями",

"Ну не ваш фасон! Ну как вы это не видите!? Ясно что хочется, но бывает, что не то пальто!",

"Какое то платье неудачное … верх такой, как у бабки 50 лет смотрится",

"Зачем надевать одежду, которая подчеркивает недостатки вялых рук, несвежей груди и стареющей шеи?",

"Это не она! В своем Инстаграме она красивая, стройная и молодая".