Едва не покусанная пчелами Бледанс показала грудь

Известная актриса и телеведущая чуть было не стала жертвой пчел.

"Бледанс в самолете покусали ядовитые пчелы" или " Внуково атакуют пчелы-убийцы", — такие новостные заголовки предложила Эвелина на своей странице в Instagram и опубликовала пикантную фотографию.

@bledans

А потом продолжила писать сенсационную заметку:

"Нервным голосом стюардесса приказала всем покинуть самолёт, так как в багажном отделении пчелы прорвали упаковку и следуют по направлению салона и кабины пилота. Из достоверных источников стало известно, что это специально обученные дикие пчелы. И если бы не наши бдительные службы, то первым делом напали бы на пилотов, а потом бы они доели и пассажиров. Всех покусанных отправили на профилактику от пчелиного бешенства. Спасибо за своевременную замену борта!"

Взбудораженные подписчики не сразу поверили, что речь о реальном инциденте:

"Почему укусы закрыты руками?"

"А вы в самолёте в таком прикиде были? Пчелы красивых не кусают!"

Действительно при погрузке был поврежден контейнер с пчелами, и из грузового отсека насекомые стали проникать в пассажирский. Всех своевременно эвакуировали, никто не пострадал.