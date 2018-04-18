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Едва не покусанная пчелами Бледанс показала грудь
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Едва не покусанная пчелами Бледанс показала грудь 

Рамблер 2 часа назад
Известная актриса и телеведущая чуть было не стала жертвой пчел.
"Бледанс в самолете покусали ядовитые пчелы" или "Внуково атакуют пчелы-убийцы", — такие новостные заголовки предложила Эвелина на своей странице в Instagram и опубликовала пикантную фотографию.
@bledans
А потом продолжила писать сенсационную заметку:
"Нервным голосом стюардесса приказала всем покинуть самолёт, так как в багажном отделении пчелы прорвали упаковку и следуют по направлению салона и кабины пилота. Из достоверных источников стало известно, что это специально обученные дикие пчелы. И если бы не наши бдительные службы, то первым делом напали бы на пилотов, а потом бы они доели и пассажиров. Всех покусанных отправили на профилактику от пчелиного бешенства. Спасибо за своевременную замену борта!"
Взбудораженные подписчики не сразу поверили, что речь о реальном инциденте:
"Почему укусы закрыты руками?"
"А что они хотели… Эвелина Бледанс — мед"
"А вы в самолёте в таком прикиде были? Пчелы красивых не кусают!"
Действительно при погрузке был поврежден контейнер с пчелами, и из грузового отсека насекомые стали проникать в пассажирский. Всех своевременно эвакуировали, никто не пострадал.
Женский форум3
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