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Снимки Тарасова с женой считают показухой
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Снимки Тарасова с женой считают показухой 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @tarasov23
Очередное романтичное фото Тарасова с беременной женой высмеяли фанаты. Хотя снимок ничем не отличается от предыдущих подобных фото, пользователи Instagram раскритиковали его в пух и прах.
"Сколько можно выкладывать одни и те же фото с семейной идиллией?! Показуха какая-то!",
Желаем, тебе, Дмитрий, в своей третьей семье гулять поменьше!:))))",
"О. Футболку надел и трусы спрятал! Прогресс!",
"Сколько можно стоять на коленях? Показушник!",
"Поразительно, этот идиот каждый раз думает, что это навсегда, ЖЕНИТСЯ зачем-то, а потом находит кого получше и благополучно бросает жену и уходит к новенькой и желательно помоложе. Ему просто повезло, что у него есть деньги. Он очень не умный и не порядочный человек",
"Что на показуху-то? Ведь ты так этого не любишь!".
На самом деле подписчики Дмитрия давно обвиняют его в двуличии и показухе. Они считают, что он однообразно ухаживает за своими женами и все свои одинаковые романтичные поступки демонстрирует в Instagram, а после развода не прилагает никаких усилий, чтобы сохранить нормальные отношения с бывшими возлюбленными, которых он так картинно любил.
И как видно из комментариев, пользователи Instagram с удовольствием припоминают футболисту о том, что в каждом браке он изменял своим избранницам, заставляя девушек страдать.
Женский форум2
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