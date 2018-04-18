Снимки Тарасова с женой считают показухой

Очередное романтичное фото Тарасова с беременной женой высмеяли фанаты. Хотя снимок ничем не отличается от предыдущих подобных фото, пользователи Instagram раскритиковали его в пух и прах.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 15 Апр 2018 в 10:34 PDT

"Сколько можно выкладывать одни и те же фото с семейной идиллией?! Показуха какая-то!",

Желаем, тебе, Дмитрий, в своей третьей семье гулять поменьше!:))))",

"О. Футболку надел и трусы спрятал! Прогресс!",

"Сколько можно стоять на коленях? Показушник!",

"Поразительно, этот идиот каждый раз думает, что это навсегда, ЖЕНИТСЯ зачем-то, а потом находит кого получше и благополучно бросает жену и уходит к новенькой и желательно помоложе. Ему просто повезло, что у него есть деньги. Он очень не умный и не порядочный человек",

"Что на показуху-то? Ведь ты так этого не любишь!".

На самом деле подписчики Дмитрия давно обвиняют его в двуличии и показухе. Они считают, что он однообразно ухаживает за своими женами и все свои одинаковые романтичные поступки демонстрирует в Instagram, а после развода не прилагает никаких усилий, чтобы сохранить нормальные отношения с бывшими возлюбленными, которых он так картинно любил.

И как видно из комментариев, пользователи Instagram с удовольствием припоминают футболисту о том, что в каждом браке он изменял своим избранницам, заставляя девушек страдать.