Свиридову укусил японский олень за ягодицу

Российская певица, путешествуя по Японии, попала в неловкое положение.

Алена Свиридова отдыхает в Японии и делится впечатлениями со своими подписчиками в Instagram. Одно из последних мест, которое она посетила, — храм Касуга-тайся в городе Нара.

Храм расположен в Оленьем парке на окраине города. Конечно, олени там не простые, а священные. Но туристам их разрешают кормить, так и поступила Алена Свиридова, не ожидая никакого подвоха со стороны животного. А зря!

Поклонники оценили смелость и чувство юмора певицы:

"Вот безобразники, их кормят, а они кусаются"

"Алёна, простите, но это очень смешно"

"Такие очаровашки, очень здорово вот так взять и покормить животных, погладить их"