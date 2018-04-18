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Свиридову укусил японский олень за ягодицу
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Свиридову укусил японский олень за ягодицу 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @alenasviridova
Российская певица, путешествуя по Японии, попала в неловкое положение.
Алена Свиридова отдыхает в Японии и делится впечатлениями со своими подписчиками в Instagram. Одно из последних мест, которое она посетила, — храм Касуга-тайся в городе Нара.
Храм расположен в Оленьем парке на окраине города. Конечно, олени там не простые, а священные. Но туристам их разрешают кормить, так и поступила Алена Свиридова, не ожидая никакого подвоха со стороны животного. А зря!
Поклонники оценили смелость и чувство юмора певицы:
"Вот безобразники, их кормят, а они кусаются"
"Алёна, простите, но это очень смешно"
"Такие очаровашки, очень здорово вот так взять и покормить животных, погладить их"
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