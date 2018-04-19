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Шарлиз Терон растолстела и впала в депрессию
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Шарлиз Терон растолстела и впала в депрессию 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости"
Американская актриса Шарлиз Терон рассказала о том, как набирала вес для роли. Интервью опубликовано на Entertainment Tonight.
42-летней артистке пришлось набрать больше 20 килограммов для участия в картине «Талли», режиссером которой выступил Джейсон Райтман. Терон играет изможденную мать троих детей.
«Я набрала около 50 фунтов для этого фильма. Я просто хотела почувствовать, что чувствовала эта женщина, и для меня это был способ сблизиться с героиней», — поделилась актриса. По ее словам, она столкнулась с жестокой депрессией.
Терон также рассказала о своей диете. Для того, чтобы набрать вес всего за три месяца, ей пришлось пить молочные коктейли и есть бургеры на завтрак, а по ночам есть макароны с сыром. «Поддерживать такой вес очень сложно», — посетовала артистка.
В 2003 году Шарлиз Терон пришлось измениться до неузнаваемости для роли в картине «Монстр». Тогда она набрала 14 килограммов и изуродовала лицо гримом. За эту роль актриса получила премию «Оскар».
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Женский форум  Ещё 12 источников 
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