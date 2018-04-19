Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом 

Певица восхитила образом, выбранным для гала-ужина МУЗ-ТВ.
Полина Гагарина — однозначно одна из самых скромных звезд отечественного шоу-бизнеса. Но у звезды прекрасная фигура, так что не сверкнуть ею — просто грех. Обычно певица выбирает платья классических силуэтов, но в этот раз оделась согласно дождливой и прохладной погоде — в черный комбинезон. Однако не удержалась и подчеркнула красивую грудь прозрачным топом. От аксессуаров певица отказалась, сделав всю ставку только на наряд.
«Холодная погода меня не пугает. Мы, артисты, к любым капризам весны привычны», — пояснила артистка Wday.ru.
@muztv
Гостям вечера — на гала-ужине собрались самые яркие звезды шоу-бизнеса — наряд особенно понравился, и певица получала только комплименты. Сложно даже представить, сколько лайков соберет звезда, выложив свой элегантный секси-образ в «Инстаграме».
Кроме Полины Гагариной на ужин пришли Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Дмитрий Нагиев, Юлианна Караулова и другие. На вечере подавали колбаски, утку и салат нисуаз. Звезды же развлекали себя сами. О том, что происходило за дверями ресторана, читайте по ссылке.
Удивила и Ольга Бузова — певица весь вечер провела за столиком с Дмитрием Нагиевым, заигрывая с шоуменом и рассказывая про свои новые проекты.