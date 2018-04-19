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Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
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Киркоров закинул поющую Бузову на плечо 

Рамблер 4 часа назад
Король российской эстрады не удержался и взял Ольгу Бузову на руки.
Клип Ольги Бузовой на песню "Мало половин" номинирован на премию "Муз-ТВ" как лучшее женское видео. Накануне вручения премии прошла вечеринка, на которую собрались все звезды отечественного шоу-бизнеса.
И когда Ольга Бузова исполняла свою песню "Она не боится" Филипп Киркоров не нашел ничего лучше, как поднять певицу на руки. Ольга ничуть не смутившись продолжила петь.
Этот момент был запечатлен на фото, которым Ольга Бузова уже поделилась со своими фанатами в Instagram, отдельно отметив, что он сам ее поднял. Видимо, подразумевая, что никто его не заставлял и над душой не стоял.
@buzova86
Вчера все встало на свои места. Я на руках у короля российской эстрады исполнила песню #онанебоится. Причём, он сам меня поднял, да, @fkirkorov? А тем, кто показательно во время моего выступления встал и ушел я хочу сказать — туда вам и дорога #выходтам — жестко высказалась Ольга.
Как отметили в комментариях, зал покинули представители Black Star, Дробыш и другие.
Женский форум13
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