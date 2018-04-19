Пластический хирург рассказал об операциях Елизаветы Боярской

Пластический хирург — об операциях Боярской

32-летняя Елизавета Боярская недавно спровоцировала бурные обсуждения в Instagram по поводу ее внешности. Журналисты тем временем узнали мнение специалиста — делала ли актриса пластику?

Недавно Елизавета Боярская побывала на премии «Золотая маска» и выложила снимки с мероприятия в своем микроблоге. Поклонники принялись обсуждать якобы «кардинальные» изменения в ее внешности. «Вы найдите ее архивные фотографии. На снимках студенческих лет у нее нос вообще другой», — написала одна из интернет-пользовательниц.

«Действительно, если сравнивать снимки, заметно, что ушла горбинка, нос стал уже в кончике и спинке, немного короче. Это ринопластика», — заявил пластический хирург Валерий Стайсупов в интервью « Комсомольской правде ».