«Интернет развязал руки бабам с грязными ртами»

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 17 Апр 2018 в 11:05 PDT Ксения Бородина в шоке от комментариев своих подписчиц. На днях телеведущая опубликовала в своем аккаунте Инстаграм фото с празднования дня рождения дочки своей подруги. На снимке изображена сама именинница и гостьи ее праздника. Среди них и дочка самой Ксении Бородиной.

Телеведущая в подписи к фотографии еще раз торжественно поздравила именинницу. Какого же было ее удивление, когда она прочла множество комментариев, оскорбляющих девочек на фото. Фолловеры резко высказались в их адрес, что Бородина не могла оставить без внимания.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 17 Апр 2018 в 1:51 PDT Следом за этой фотографией Ксения опубликовала очень гневный пост, в котором в пух и прах разнесла подписчиков, которые посмели оскорбить детей. Она отправила в "черный список" всех обидчиков. А фотографии некоторых из злостных комментаторов (которыми оказались на первый взгляд вполне миловидные девушки) опубликовала в своем профиле:

Читая комменты под последним постом, хотелось провалиться сквозь землю от стыда (((какие же грязные рты, которые хочется с порошком и щеткой промыть!

— поражается телеведущая.

…Интернет развязал руки многим бабам, именно подчеркну Бабам, с грязными ртами, которые от собственной неудовлетворенности жизнью, мужьями, работой или не работой, льют эту грязь в интернете, типа разряжаясь таким образом

тронуть ребёнка на фото, это прям дно товарищи ((я бы не только штраф, я бы просто закрывала таких, хоть на 10 суток.

— высказала свою позицию Ксения Бородина. Орфография и пунктуация автора сохранены, а полный текст вы можете прочитать в ее аккаунте.