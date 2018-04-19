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«Интернет развязал руки бабам с грязными ртами»
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«Интернет развязал руки бабам с грязными ртами» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @borodylia
Ксения Бородина в шоке от комментариев своих подписчиц. На днях телеведущая опубликовала в своем аккаунте Инстаграм фото с празднования дня рождения дочки своей подруги. На снимке изображена сама именинница и гостьи ее праздника. Среди них и дочка самой Ксении Бородиной.
Телеведущая в подписи к фотографии еще раз торжественно поздравила именинницу. Какого же было ее удивление, когда она прочла множество комментариев, оскорбляющих девочек на фото. Фолловеры резко высказались в их адрес, что Бородина не могла оставить без внимания.
Следом за этой фотографией Ксения опубликовала очень гневный пост, в котором в пух и прах разнесла подписчиков, которые посмели оскорбить детей. Она отправила в "черный список" всех обидчиков. А фотографии некоторых из злостных комментаторов (которыми оказались на первый взгляд вполне миловидные девушки) опубликовала в своем профиле:
Читая комменты под последним постом, хотелось провалиться сквозь землю от стыда (((какие же грязные рты, которые хочется с порошком и щеткой промыть!
— поражается телеведущая.
…Интернет развязал руки многим бабам, именно подчеркну Бабам, с грязными ртами, которые от собственной неудовлетворенности жизнью, мужьями, работой или не работой, льют эту грязь в интернете, типа разряжаясь таким образом
тронуть ребёнка на фото, это прям дно товарищи ((я бы не только штраф, я бы просто закрывала таких, хоть на 10 суток.
— высказала свою позицию Ксения Бородина. Орфография и пунктуация автора сохранены, а полный текст вы можете прочитать в ее аккаунте.
Большинство подписчиков согласились с мнением ведущей. Они поддержали ее позицию и не только активно высказались в комментариях, но и попросили Бородину по возможности не обращать внимание на таких невоспитанных людей.
Женский форум41
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