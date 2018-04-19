Роза Сябитова сравнила мужчин с собаками

Блог Сябитовой в Instagram известен тем, что Роза практически под каждым постом раздает советы о личной жизни. Хотя сама сваха не замужем, а ее личная жизнь далека от идеальной, Сябитова уверена, что знает толк в гармоничных отношениях.

Подписчики часто упрекают знаменитость в исключительно теоретических знаниях, однако Роза не сдается и продолжает поучать. В очередном посте телеведущая уверяет, что мужчинам нужна забота, и сравнивает их с собаками.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 16 Апр 2018 в 3:21 PDT

"Чем отличается муж от собаки? Пёс от вас не уйдёт, даже если забьете на него, забудете кормить дня три. Собачий друг поплачет в уголочке, но потом простит хозяйку. Супруг же не животное, а человек, поэтому терпения у него меньше кофейной ложки. Не будете ухаживать и заботиться, уйдёт, как евреи от фараона", — подписала свой пост сваха.

В этот раз аллегория Сябитовой пришлась по вкусу многим пользовательницам Сети. Некоторые девушки признали, что их мужья действительно недовольны, когда холодильник пуст, и предпочитают проводить время с друзьями в баре в таком случае. Другие подписчицы утверждали, что даже лишились семьи из-за недостатка внимания и заботы с их стороны. Однако были и те, кто поспорили с Розой, они считают, что "любовь к женщине должна быть сильнее голода".

"Классное и точное сравнение! Мужчины очень любят внимание и заботу!",

"Согласна с вами! Сколько таких случаев было, что только на еду и приходят к нам жить",

"Дельный совет. Так сразу ясно становится, кому стоит собрать вещи и уйти, а с кем можно и остаться",

"Мужчина должен любить женщину, и ему без разницы накормит она его или нет. Сам приготовит",

"Сразу видно, Роза, какие убогие у вас были мужчины. И как они к вам отвратительно относились. Советчица!",

"Лучше глупости не придумаешь! Очередной пост по то, как быть «ковриком для ног» у мужчины. Мужчина должен делать жизнь женщины лучше, плохо жить мы и сами можем".