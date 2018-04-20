Бузова: «Когда я говорю о нем, я начинаю плакать»

Певица и актриса Ольга Бузова стала героиней нового выпуска YouTube-шоу GazLive, созданного лейблом Gazgolder. Василий Вакуленко , известный как Баста, задал Бузовой вопросы, которые ему заранее присылали зрители. Певица как всегда вела себя непосредственно и отвечала искренне.

Единственным вопросом, на который Ольга не смогла ответить просто физически, из-за подступающих слез, касался ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова

«Мы были в браке 6 лет, я была уверена, что мы будем вместе всю жизнь, нарожаем кучу детей. У меня даже мысли не было, что что-то может пойти не так. А потом все закончилось в один день».

Рэпер Баста пытаясь подбодрить расстроенную Ольгу и спросил, не хочет ли она отомстить бывшему. Ольга, едва сдерживая слезы, дрожащим голос произнесла: «Я никогда никому не хотела мстить и, наверное, не буду. Всю боль я переживаю в себе, я не иду с агрессией на людей. Даже когда меня бросают, унижают, оскорбляют, я не мщу им в ответ публично. Я это все переживаю в себе».

Василий хотел поддержать певицу и предложил ей выговориться, чтобы стало легче, но Оля смогла лишь вымолвить: «Когда я говорю о нем, я начинаю плакать». Баста понял, что вопрос слишком болезненный для Бузовой, поэтому перевел тему.

Напомним, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись больше года назад. Недавно Тарасов женился на фотомодели Анастасии Костенко , и сейчас супруги уже ждут рождения дочери. Ольга же посвятила все время работе, полностью отказавшись от личной жизни.

Мы решили задать вопрос нашему эксперту по отношениям, писателю, телеведущей, основателю школы женской мудрости «Хорошая жена» Ольге Крайновой о том, нормально ли спустя полтора года так переживать из-за развода. И спросили совета, как пережит болезненное расставание и жить дальше.

Ольга Крайнова:

— Развод или расставание — очень непростой этап в жизни любого человека. Даже если развод происходит, когда сильных чувств или привязанности уже нет, в любом случае завершение определенного этапа в жизни приносит множество воспоминаний и, как следствие, грусти даже спустя месяцы после расставания. За время совместного проживания у людей скапливается много общих знаменателей, начиная от планов на будущее, заканчивая общим имуществом. И разъединять то, что строилось ранее с любовью и надеждами, бывает очень сложно. Кроме того, неизвестность будущего часто пугает, и, конечно, это все выливается в переживания. Здесь можно дать простой совет — нужно подумать о том, что наша жизнь состоит из определенных этапов, и посмотреть на себя сегодняшнего с позиции времени. Будет ли столько же переживаний через 20, или 30 лет? Нет, скорее всего, можно будет увидеть, что, пройдя этот период, начался новый этап, который подарил и радость, и счастье, и новые цели, и нового партнера. Главное — не закрываться от мира и не ставить крест на своей жизни, в том числе личной. И тогда будущее может подарить нам и новую любовь, и новый счастливый брак, и еще много счастливейших мгновений!