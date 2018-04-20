Жена Николаева жалуется фанатам на «крик» груди

Юлия Проскурякова столкнулась с серьезной проблемой и поделилась с поклонниками "криком" груди.

Певица, а также счастливая жена музыканта Игоря Николаева и мама очаровательной дочки, опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она запечатлена с глубоким декольте, и привлекла внимание к насущной проблеме.

"КРИК "ГРУДИ". У меня всегда была грудь! Своя… родная… живая и настоящая. Я постоянно слышу от подруг и знакомых: "Ой, тебе так повезло, вот бы мне такую грудь…"" — начала свою историю Юлия.

@uliaveronika

"Я всегда думала, что хорошая грудь это достоинство женщины, но прогулявшись сегодня по магазинам в поисках хорошей стильной рубашки, я поняла, что присутствие груди — это беда! Все более-менее симпатичные рубашки хороших брендов созданы только для моделей мальчикового типа без груди. Мой размер одежды 42-44 (S/M) и в плечах, и в бедрах, и во всех других местах рубашки сидят отлично, но в груди! они просто не сходятся", — обозначила проблему звезда.

А затем Юлия обратилась с просьбой к дизайнерам создать линию одежды для женщин немодельных параметров, а с нормальным "взбитым" телосложением. Ведь все хотят одеваться красиво.

Поклонники разделили переживания певицы и даже делали комплименты:

"У меня всегда такой же крик груди) при подборе платья и особенно рубашки)"

"Полностью с вами согласна. У меня такой же крик"

"Юлечка, вы очаровательны! И грудь у вас тоже великолепная! А рубашка, я думаю, для вас обязательно найдется".

Но не все смогли поверить в то, что Юлия Проскурякова правильно указала свой размер:

"Ничего себе! Как видимо утолщают фото, я думала M-L"

"Размер S — это 44, а вот М — это 46, вы наверное носите 46, но верх 48. Присмотрите себе 48, и всё подойдёт".

"Юлечка, вы сначала похудейте с 48 до 44, и все будет в порядке и "на стиле""