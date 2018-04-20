Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников

Популярный актер, звезда сериала "Интерны" и главный герой прошлого сезона шоу "Холостяк", Илья Глинников выложил в своем профиле Инстаграм фотографию, которая вызвала споры его подписчиков.

На снимке очертания двух человек — поклонники гадают, кто стал новой избранницей актера. Не так давно он вышел из отношений с финалисткой "Холостяка" Катей Никулиной, с которой они действительно были вместе и после проекта.

Гадая, кто на снимке, поклонники предполагали разные версии. Кто-то считает, что Илья закрутил роман с Мадиной Тамовой — именно она была в финале с Никулиной, но выбор холостяка пал на Катю. Другие же выдвигают версию о том, что на фотографии уже бывшая его возлюбленной, коллега Глинникова Аглая Тарасова , которая, к слову, совсем недавно рассталась с Милошем Биковичем , хоть они и прожили вместе около полутора лет.

Сам актер пока никак не комментирует ситуацию.