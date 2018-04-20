Звезды, успех которых всех почему-то бесит

Гнев завистников — то, с чем в той или иной степени сталкиваются все успешные люди. Немногие могут смириться с тем, что кто-то может быть богатым и знаменитым. В нашей подборе девушки, успех которых мешает спокойно спать десяткам (а то и сотням) хейтеров.

Ольга Бузова

Все обсуждают «феномен Бузовой», все говорят, что она прет как танк, но вместе с тем «искренняя и настоящая». Ольга сейчас везде: на телевидении, на обложках глянца и, уверены, даже в ваших плеерах. Продуктивности этой девушки можно только позавидовать: она и телеведущая, и диджей, и актриса, и дизайнер, и писатель, и певица, а недавно еще и свою криптовалюту запустила и объявила кастинг на шоу «Замуж за Бузову». В общем-то как раз эта продуктивность многих и бесит: не всем по душе тот факт, что Бузовой стало слишком много.

Алеся Кафельникова

@kafelnikova_a

Здесь людей, скорее, раздражает то, что Алеся не играет в «хорошую девочку». Она — живой человек, пусть и очень эмоциональный: отсюда высказывания про Россию, ссоры с отцом и всевозможные попытки быть или хотя бы казаться самостоятельной.

Яна Рудковская

@rudkovskayaofficial

Яна не нравится многим из-за того, что все, за что она берется, у нее получается и приносит неплохой доход. Настолько неплохой, что фолловеры в Instagram упрекают ее в том, что она слишком хорошо живет. «Понтовщица номер1», «Гламур съел душу», — такие комментарии можно найти под постами Рудковской. Но мало кто из комментаторов знает, сколько труда вложено в то, чтобы обеспечить себе такую роскошную жизнь.

Елена Перминова

@lenaperminova

Лене Перминовой сложно не завидовать: стройная эффектная блондинка, модель, мама троих прекрасных детей, да еще и замужем за миллиардером. Но комментаторы в Instagram не могут смириться с тем, что все может быть так красиво и легко. Хейтеры критикуют все, что только можно: праздники, которые Лена устраивает для своих детей, методы воспитания, даже одежду, в которой модель выходит в магазин.

Татьяна Навка

@tatiana_navka

Тот факт, что Татьяна Навка — прославленная олимпийская чемпионка, которая очень неплохо зарабатывает (а помимо этого является женой пресс-секретаря президента), мало у кого вызывает искреннюю радость. Спортсменку обвиняют в том, что она очень хорошо устроилась и вышла замуж за деньги и статус своего мужа. Но глядя на совместные снимки пары и на их общую дочь Надю, в это сложно поверить: уж больно похоже на семейную идиллию.