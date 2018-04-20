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Лолита случайно нашла брата
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Лолита случайно нашла брата 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Рамблер
Воссоединение семьи произошло сразу после концерта, который прошел в Кургане 19 апреля.
Певица поделилась радостью с подписчиками своего микроблога, выложив фото с новоявленным родственником.
Лолита призналась, что всегда мечтала иметь старшего брата, добавив, что ее двоюродный брат живет в Голландии. И вот теперь оказалось, что еще один родственник гораздо ближе, чему певица несказанно рада.
Лолита уточнила, что найденный родственник приходится ей троюродным братом и имя его Сергей. Другими подробностями и тем, как прошла встреча, звезда не поделилась.
Женский форум
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