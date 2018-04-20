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Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами
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Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Семейство Кардашьян как-то умудряется каждый день удивлять публику. Совсем недавно СМИ кричали об измене мужа беременной Хлои Кардашьян, затем радовались рождению на свет их дочери, теперь повод более скромный, но подписчики реагируют не менее активно.
Корни Кардашьян, 39-летняя сестра Ким, появилась на пляже в шерстяных трусах. Увидели это фолловеры благодаря самой Ким — девушка выложила фотографию, на которой загорает с сестрой, но звезда, видимо, неверно оценила обстановку, ведь все внимание привлекла не она, а слегка необычный наряд Корни.
Мало того, что белье на девушке шерстяное, так еще и поверх купальника надета блузка с длинным рукавом. В комментариях люди долго размышляли: на улице так прохладно, или же девушка просто решила таким образом показать, что её сорокалетие не за горами?
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