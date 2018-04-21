Настя Каменских полностью разделась для фото

Певица не без оснований уверена в своей привлекательности, поэтому регулярно радует подписчиков откровенными фотографиями. Но многие поклонники кажется предпочитают видеть ее одетой.

Фото из бассейна вызвало очередной шквал критики. Певица, всегда отличавшаяся аппетитными формами, сейчас сильно похудела, и, видимо, очень хочет продемонстрировать результат своих усилий.

@kamenskux

Но подписчики снова и снова призывают девушку вспомнить о скромности. Одни рассуждают в духе того, что удивлять лучше своим талантом, другие уверены, что такие снимки — только для себя. А некоторые отметили, что певице стоит немного набрать вес.

Пример берете с Волочковой? Больше удивить нечем? Вы же учились в школе. То что вы выставляет на показ у женщин табу. Порядочная женщина, какая бы не была красивой, этого себе не позволит. Неужели на земле остались одни, извините, прости-господи?

Я не могу видеть подобное в ленте. Настя, делай нормальные фото без порнографии

Дело не в зависти, просто Настя стала пресной и как все, с потапом было драйвово интерестно и круто, а сама она хорошо поет, но это уже все не то, и заинтересованость в ней пропала, сама я с первого дня фанат ПиН но сейчас даже приятней потапа с его командой послушать или время и стекло. Я не в коем случаи не хочу обидеть Настю, просто совет как от фаната (если вы читаете коменты)-измените тактику и стратегию своей сольной карьеры!

Неужели больше нечем удивить?Как надоели уже Ваши голые задницы. Какой пример для подражания.