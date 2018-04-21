У Дакоты Джонсон обнаружили усы

Казалось бы, нет ничего лучше, чем быть звездой. Но иногда пристальное внимание поклонников оборачивается неприятной критикой.

Так получилась и с Дакотой Джонсон , звездой "50 оттенков серого". Фотография актрисы с Нью-йоркского кинофестиваля вызвала яростные споры фанатов. Причина банальна: у Дакоты разглядели весьма заметные усики над верхней губой.

Вообще у большинства женщин есть небольшой пушок на губами, и обычно он не привлекает внимания. Однако если он темный или излишне густой, то девушки предпочитают от него избавляться, несмотря на болезненность процедуры.

Тем не менее, звезда продемонстрировала полное равнодушие к строгим стандартам звездной красоты. Фанаты бросились защищать свою любимицу от критиков, объясняя, что это всего лишь игра света. Но недоброжелатели были категоричны и посоветовали актрисе записаться на эпиляцию.

При этом, скорее всего, сама Дакота Джонсон их вовсе не замечает или не придает значение.