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У Дакоты Джонсон обнаружили усы
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У Дакоты Джонсон обнаружили усы 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @officialdakotajohnson
Казалось бы, нет ничего лучше, чем быть звездой. Но иногда пристальное внимание поклонников оборачивается неприятной критикой.
Так получилась и с Дакотой Джонсон, звездой "50 оттенков серого". Фотография актрисы с Нью-йоркского кинофестиваля вызвала яростные споры фанатов. Причина банальна: у Дакоты разглядели весьма заметные усики над верхней губой.
Вообще у большинства женщин есть небольшой пушок на губами, и обычно он не привлекает внимания. Однако если он темный или излишне густой, то девушки предпочитают от него избавляться, несмотря на болезненность процедуры.
Тем не менее, звезда продемонстрировала полное равнодушие к строгим стандартам звездной красоты. Фанаты бросились защищать свою любимицу от критиков, объясняя, что это всего лишь игра света. Но недоброжелатели были категоричны и посоветовали актрисе записаться на эпиляцию.
При этом, скорее всего, сама Дакота Джонсон их вовсе не замечает или не придает значение.
Женский форум
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