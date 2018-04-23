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В сети обсуждают заметно помолодевшую Ларису Долину
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В сети обсуждают заметно помолодевшую Ларису Долину 

Лиза 3 часа назад
Фото: @larisadolina_official
Лариса Долина не так давно завела аккаунт в Instagram. Певица решила делиться с подписчиками рабочими моментами. На днях она опубликовала несколько фотографий из гримерки. Исполнительница стала гостьей одного из ток-шоу, которое готовится к выходу в эфир. Фолловеры засыпали исполнительницу комплиментами. На фото Долина выглядит заметно моложе: «Сейчас выглядите на все 100: помолодела и похорошела, так держать! Публичная личность всегда должна выглядеть на 5+!», «Какая же Вы красивая! Не узнать, если бы не подписали».

#сегоднявечером #первыйканал

Публикация от  Лариса Долина (@larisadolina_official)

Часть пользователей предположила, что певица прибегла к услугам пластических хирургов: «Пластика творит чудеса!», «Очень красивая… хорошая работа хирурга». Но другие уверены, что все дело в удачном макияже и профессионально выставленном свете. Сама Лариса Долина не скрывает, что тщательно следит за внешностью. Она всю жизнь придерживается диеты, не курит, занимается спортом:
Я не ем после пяти вечера, серьезно занимаюсь пилатесом. Не курю, почти не пью спиртное. Поэтому мне и нельзя дать мои годы.
Что касается стиля в одежде, то певица нередко выбирает довольно смелые варианты. Например, недавно Лариса Долина показала, как можно носить мини.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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