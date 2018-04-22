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Поклонники Рудковской решили, что она беременна
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Поклонники Рудковской решили, что она беременна 

Рамблер 1 час назад
Фото: @rudkovskayaofficial
Подписчики Рудковской в Instagram в каждом ее новом посте ищут намеки на беременность. Так, недавно Яна выкладывала фото с торжественного мероприятия, а фанаты принялись комментировать, как она поправилась. Кроме того, самые внимательные подписчики уверены, что Рудковская сменила стиль в одежде: теперь она носит более свободную одежду, скрывающую живот.
Сама же Яна только подогревает слухи об интересном положении, но никак их не комментирует. Недавно она выложила снимок с очередной фотосессии с мужем Евгением Плющенко и загадочно его подписала:
"Доброе утро, дорогие, пятница 20 апреля на дворе, а мы готовим что-то сенсационное с @plushenkoofficial) Только тссссс, это пока секрет)".
Под этим фото больше половины комментариев оказалось от тех поклонников, которые уверены, что Яна давно беременна.
"Какой уж здесь секрет. Яна поправилась, похорошела. Удачной беременности вам",
"Яна так поправилась, носит объемную одежду и наводит туману",
"Наверное, будет ребеночек!",
"Я тоже думаю, что на подходе еще один наследник",
"Ох развели интриги. Мне уже давно кажется, что вы в положении. У женщин лицо так светится всегда".
Женский форум
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