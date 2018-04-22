Равшана Куркова боится высоты и редко наряжается 

Актриса Равшана Куркова выложила забавную фотографию на своей странице в Instagram, а под ней поделилась интересными фактами о себе.
Оказывается, Равшана боится высоты, любит пломбир и арбуз, ни разу не смотрела ужастик, редко красится и наряжается, а при первой встрече всегда интересуется, что человек читает и какие у него любимые книги.
"Хочу признаться в том, что:
1. У меня нет страницы вконтакте, не общайтесь с клонами, чтобы они вам там от «моего» имени ни писали.
2. Ни разу не была в прямом эфире в инсте, планирую попробовать в ближайшие дни. Готовьте ваши вопросы)
3. Ужасно боюсь высоты, борюсь с этим, но безрезультатно. Ни полёты на параплане, ни съемки на крышах не помогают побороть этот страх пока.
4. Наряжаюсь только когда очень надо — в повседневной жизни, в основном, хожу как чухня, всегда без косметики, с пучком, в кедах, майке и спортивных штанах (или джинсах).
5. Самая вкусная еда для меня — пломбир и арбуз.
6. Последний раз с короткой стрижкой я ходила во втором классе.
7. Больше всего на свете скучаю по бабушке. Цените близких, звоните, приезжайте, обнимайте.
8. Собиралась, собиралась, но так ни разу в жизни, в итоге, и не посмотрела ни одного ужастика.
9. Первое, что спрашиваю при знакомстве с новым человек — «что вы читаете?». Или какая книга повлияла на вас больше всего. Книги, которых любят, рассказывают о характере человека больше, чем то, что он сам говорит о себе.
10. Я очень люблю воду, хотя плаваю так себе".
Поклонники актрисы остались в полном восторге от такой откровенности и похвалили Равшану в комментариях:
"Спасибо за такую откровенность, действительно интересно знать о человеке не только какой он актёр, но и что то из личной жизни!",
"Равшана, ты чудо! Очень тебя люблю!",
"Очень честно! И на фото красотка)))",
"И с пучком, и в кедах…и в джинсах…но не чухня чухнёй…это не о Вас, в любой одежде в своем образе…что то есть общее с Одри Хепберн…для меня так ",
"Обожаю вас, Равшана, за вашу непосредственность и высокий профессионализм. За вашу крассоту и грация!! Я ваша поклонница! Спасибо за ваш талант. Вы очень крутая!".