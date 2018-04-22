Равшана Куркова боится высоты и редко наряжается

Актриса Равшана Куркова выложила забавную фотографию на своей странице в Instagram, а под ней поделилась интересными фактами о себе.

Оказывается, Равшана боится высоты, любит пломбир и арбуз, ни разу не смотрела ужастик, редко красится и наряжается, а при первой встрече всегда интересуется, что человек читает и какие у него любимые книги.

Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana) 21 Апр 2018 в 1:21 PDT

"Хочу признаться в том, что:

1. У меня нет страницы вконтакте, не общайтесь с клонами, чтобы они вам там от «моего» имени ни писали.

2. Ни разу не была в прямом эфире в инсте, планирую попробовать в ближайшие дни. Готовьте ваши вопросы)

3. Ужасно боюсь высоты, борюсь с этим, но безрезультатно. Ни полёты на параплане, ни съемки на крышах не помогают побороть этот страх пока.

4. Наряжаюсь только когда очень надо — в повседневной жизни, в основном, хожу как чухня, всегда без косметики, с пучком, в кедах, майке и спортивных штанах (или джинсах).

5. Самая вкусная еда для меня — пломбир и арбуз.

6. Последний раз с короткой стрижкой я ходила во втором классе.

7. Больше всего на свете скучаю по бабушке. Цените близких, звоните, приезжайте, обнимайте.

8. Собиралась, собиралась, но так ни разу в жизни, в итоге, и не посмотрела ни одного ужастика.

9. Первое, что спрашиваю при знакомстве с новым человек — «что вы читаете?». Или какая книга повлияла на вас больше всего. Книги, которых любят, рассказывают о характере человека больше, чем то, что он сам говорит о себе.

10. Я очень люблю воду, хотя плаваю так себе".

Поклонники актрисы остались в полном восторге от такой откровенности и похвалили Равшану в комментариях:

"Спасибо за такую откровенность, действительно интересно знать о человеке не только какой он актёр, но и что то из личной жизни!",

"Равшана, ты чудо! Очень тебя люблю!",

"Очень честно! И на фото красотка)))",

"И с пучком, и в кедах…и в джинсах…но не чухня чухнёй…это не о Вас, в любой одежде в своем образе…что то есть общее с Одри Хепберн …для меня так ",

"Обожаю вас, Равшана, за вашу непосредственность и высокий профессионализм. За вашу крассоту и грация!! Я ваша поклонница! Спасибо за ваш талант. Вы очень крутая!".