Пэрис Хилтон показала округлившийся животик 

Фанаты гадают, поправилась звезда или или ждет прибавления?
Поклонники уже очень давно ждут свадьбу американской светской львицы Пэрис Хилтон. И она не за горами: как раз сейчас девушка выбирает себе свадебное платье в стиле героинь диснеевских мультфильмов. Вот только ли придется ей такой наряд впору? На фестивале «Бьютикон» звезда удивила своим внешним видом, а точнее, — округлившимся животом.
Конечно, может быть, неудачный фасон брюк с высокой посадкой стал виной тому, что поклонники даже заподозрили Пэрис в беременности. Но факт остается фактом: всегда стройная звезда, кажется, прибавила в талии сантиметров 10. Особенно хорошо это было заметно на контрасте с ее маленьким бюстом: животик явно выдавался вперед.
Впрочем, идеальным вкусом в выборе вещей Хилтон никогда не отличалась. Недавно она пришла на свидание со своим женихом в трусах и прозрачной бахроме. На снимках папарацци, которые застукали парочку на улице, видно, что светская львица чувствует себя в откровенном наряде не слишком уютно. Наверное, поверх трусиков, прозрачного платья-бахромы и крошечной горжетки ей все-таки стоило надеть еще что-то. А на ежегодной фешн-премии в Лос-Анджелесе ей и вовсе удалось, вопреки всем правилам стиля, засветить все прелести сразу.
Напомним, о том, что Пэрис собирается замуж за своего возлюбленного, Криса Зилку, стало известно в начале января. Предложение жених сделал девушке на горнолыжном курорте, преподнеся в знак своих чувств кольцо стоимостью больше 2 миллионов долларов. Причем через пару недель светская львица украшение чуть не потеряла, неудачно взмахнув рукой в ночном клубе. Хорошо, что Зилка был рядом и помог найти свой подарок, который отлетел в ведерко со льдом.