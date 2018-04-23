Пэрис Хилтон показала округлившийся животик

Фанаты гадают, поправилась звезда или или ждет прибавления?

Поклонники уже очень давно ждут свадьбу американской светской львицы Пэрис Хилтон . И она не за горами: как раз сейчас девушка выбирает себе свадебное платье в стиле героинь диснеевских мультфильмов. Вот только ли придется ей такой наряд впору? На фестивале «Бьютикон» звезда удивила своим внешним видом, а точнее, — округлившимся животом.

Конечно, может быть, неудачный фасон брюк с высокой посадкой стал виной тому, что поклонники даже заподозрили Пэрис в беременности. Но факт остается фактом: всегда стройная звезда, кажется, прибавила в талии сантиметров 10. Особенно хорошо это было заметно на контрасте с ее маленьким бюстом: животик явно выдавался вперед.

Впрочем, идеальным вкусом в выборе вещей Хилтон никогда не отличалась. Недавно она пришла на свидание со своим женихом в трусах и прозрачной бахроме. На снимках папарацци, которые застукали парочку на улице, видно, что светская львица чувствует себя в откровенном наряде не слишком уютно. Наверное, поверх трусиков, прозрачного платья-бахромы и крошечной горжетки ей все-таки стоило надеть еще что-то. А на ежегодной фешн-премии в Лос-Анджелесе ей и вовсе удалось, вопреки всем правилам стиля, засветить все прелести сразу.