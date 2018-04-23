Что стало с королевой красоты после атаки кислотой

Элеонора Кондратюк хорошо известна не только в родном Сочи, но и далеко за его пределами.

В 1998 году девушка на конкурсе красоты девушка получила "Мисс Очарование". На нее всегда обращали внимание, но после конкурса поклонников заметно прибавилось. Один из них оказался особенно настойчивым. Рубен Григорян буквально преследовал девушку, но Эля неизменно отвечала отказом. В 1999 году его терпение лопнуло, и он решил отомстить. Григорян нанял двоих преступников, которые напали на девушку на пороге школе, плеснув в лицо серной кислотой.

Учителя немедленно вызвали скорую, но даже медики могли помочь только обезболивающим. В кислоту преступники специально добавили масло, чтобы не было возможности ее смыть.

Врачи диагностировали 4-ю степень ожога, шансы выжить при которой равны нулю. Однако Элеонора выжила. Следующие 19 лет ее жизни были посвящены восстановлению. Девушка перенесла 200 операций на лице, но зрение вернуть не получилось.

Сейчас Элеонора помогает людям, попавшим похожую ситуацию. И даже на писала книгу о том, как она смогла пережить эту трагедию.

Издательство "Никея"

Рубена Григоряна осудили на 11 лет, сейчас он уже вышел из тюрьмы.