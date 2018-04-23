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Кейт Миддлтон родила еще одного сына
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Кейт Миддлтон родила еще одного сына 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Globallookpress.com
У британского принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кэтрин родился второй сын. Об этом сообщила в своем Twitter официальная резиденция пары — Кенсингтонский дворец.
Мальчик весом в 3,8 килограмма появился на свет 23 апреля в больнице Святой Марии в Лондоне, куда его мать доставили рано утром. Он будет будет носить титул принца Кембриджского и займет пятое место в очереди на британский престол после деда, отца, старших брата и сестры. Принц Уильям присутствовал при родах.
Это третий ребенок герцога и герцогини. Первенец Уильяма и Кейт, принц Джордж, появился на свет в июле 2013 года, а дочь Шарлотта — в мае 2015-го. Она также должна была родиться 23 апреля, однако беременность продлилась дольше запланированного. Сообщалось, что врачи рассматривали возможность стимуляции родов.
Имя ребенка объявят спустя два дня после его появления на свет. По мнению британских букмекеров, наиболее вероятны имена Альберт, Артур и Фред.
В 2013 году в британский закон о престолонаследовании были внесены поправки, согласно которым мальчики более не имеют преимущества перед девочками.
Таким образом, принцесса Кембриджская Шарлотта стала первой девочкой в британской королевской семье, которая осталась в очереди на трон несмотря на то, что у нее родился младший брат.
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