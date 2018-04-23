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Рубчинского подозревают в «воровстве» шрифтов
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Рубчинского подозревают в «воровстве» шрифтов 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из клипа All Day/I Feel Like That
Рэпер Канье Вест извесен всему миру не только как музыкант, но и как дизайнер, а также муж самой знаменитой из всех Кардашьян. Кроме того, ни для кого не секрет его хорошие отношения с популярным на Западе дизайнером из России — Гошей Рубчинским.
Гоша сделал для друга Канье эскиз татуировки — это надпись Saint West (Сейнт Уэст). Тату рэпер планирует разместить на шее в честь его и Ким сына Сейнта Уэста. Картинку Канье разместил в своем твиттере, но комментаторы заподозрили кое-что неладное.
Внимательный пользователь предположил, что эта надпись выполнена не самим Гошей Рубчинским, а набрана предустановленным шрифтом, и в доказательство привел картинку.
@LouisIsACunt
"Не поймите меня не правильно, я люблю Канье и Гошу, но это лень!" — уточнил комментатор.
Канье Уэст разместил еще один вариант надписи, но о своих дальнейших действиях пока не сообщал.
Женский форум
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