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Андрей Гайдулян нашел замену бывшей жене
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Андрей Гайдулян нашел замену бывшей жене 

Anews 1 час назад
Андрей Гайдулян спустя три месяца после развода с Дианой Очиловой вышел в свет с новой возлюбленной.
1/5  Андрей вышел в свет с новой возлюбленной — 26-летней актрисой Александрой Велескевич, известной по сериалу «Филфак». Пара пришла на премьеру фильма «Непрощенный»
Фото:
2/5  После того, как болезнь удалось победить, влюбленные решили пожениться. Брак, однако, продлился всего год. Диана обвинила экс-супруга в измене, но сам Андрей утверждал, что просто «не сложилось».
Фото:
3/5  Гайдулян и Диана Очилова были вместе почти 8 лет. Осенью 2015 года у артиста обнаружили рак. Он лечился в Германии, а Диана все это время поддерживала его.
Фото:
4/5  После развода и Очилова, и Гайдулян хвастались тем, как сильно им удалось похудеть. Диана отмечала, что ей помог друг детства.
Фото:
5/5  По словам Гайдуляна, он начал заниматься спортом, чтобы похудеть для одной из ролей, а затем увлекся.
Фото:
Актер Андрей Гайдулян спустя три месяца после развода с Дианой Очиловой вышел в свет с новой возлюбленной. Они появились вместе на одном из показов Московского кинофестиваля.
Гайдулян и Очилова были вместе почти 8 лет. Осенью 2015 года у артиста обнаружили рак. Он лечился в Германии, а Диана все это время поддерживала его. После того, как болезнь удалось победить, влюбленные решили пожениться.
Брак, однако, продлился всего год. Диана обвинила экс-супруга в измене, но сам Андрей утверждал, что просто «не сложилось».
После развода и Очилова, и Гайдулян хвастались тем, как сильно им удалось похудеть. Диана отмечала, что ей помог друг детства, который работает челюстно-лицевым хирургом и косметологом.
По словам Гайдуляна, он начал заниматься спортом, чтобы похудеть для одной из ролей, а затем увлекся.

Новая возлюбленная — актриса из «Филфака»

А на днях Андрей вышел в свет с новой возлюбленной — 26-летней актрисой Александрой Велескевич, известной по сериалу «Филфак», сообщает Cosmo.
Пара пришла на премьеру фильма «Непрощенный», которая состоялась в рамках Московского международного кинофестиваля. Влюбленные держались за руки и позировали фотографам, однако свои отношения не прокомментировали.
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