Андрей Гайдулян нашел замену бывшей жене

По словам Гайдуляна, он начал заниматься спортом, чтобы похудеть для одной из ролей, а затем увлекся.

5/5 По словам Гайдуляна, он начал заниматься спортом, чтобы похудеть для одной из ролей, а затем увлекся.

После развода и Очилова, и Гайдулян хвастались тем, как сильно им удалось похудеть. Диана отмечала, что ей помог друг детства.

4/5 После развода и Очилова, и Гайдулян хвастались тем, как сильно им удалось похудеть. Диана отмечала, что ей помог друг детства.

Гайдулян и Диана Очилова были вместе почти 8 лет. Осенью 2015 года у артиста обнаружили рак. Он лечился в Германии, а Диана все это время поддерживала его.

3/5 Гайдулян и Диана Очилова были вместе почти 8 лет. Осенью 2015 года у артиста обнаружили рак. Он лечился в Германии, а Диана все это время поддерживала его.

После того, как болезнь удалось победить, влюбленные решили пожениться. Брак, однако, продлился всего год. Диана обвинила экс-супруга в измене, но сам Андрей утверждал, что просто «не сложилось».

2/5 После того, как болезнь удалось победить, влюбленные решили пожениться. Брак, однако, продлился всего год. Диана обвинила экс-супруга в измене, но сам Андрей утверждал, что просто «не сложилось».

Андрей вышел в свет с новой возлюбленной — 26-летней актрисой Александрой Велескевич, известной по сериалу «Филфак». Пара пришла на премьеру фильма «Непрощенный»

1/5 Андрей вышел в свет с новой возлюбленной — 26-летней актрисой Александрой Велескевич, известной по сериалу «Филфак». Пара пришла на премьеру фильма «Непрощенный»

Андрей Гайдулян спустя три месяца после развода с Дианой Очиловой вышел в свет с новой возлюбленной.

Актер Андрей Гайдулян спустя три месяца после развода с Дианой Очиловой вышел в свет с новой возлюбленной. Они появились вместе на одном из показов Московского кинофестиваля.

Гайдулян и Очилова были вместе почти 8 лет. Осенью 2015 года у артиста обнаружили рак. Он лечился в Германии, а Диана все это время поддерживала его. После того, как болезнь удалось победить, влюбленные решили пожениться.

Брак, однако, продлился всего год. Диана обвинила экс-супруга в измене, но сам Андрей утверждал, что просто «не сложилось».

После развода и Очилова, и Гайдулян хвастались тем, как сильно им удалось похудеть. Диана отмечала, что ей помог друг детства, который работает челюстно-лицевым хирургом и косметологом.

По словам Гайдуляна, он начал заниматься спортом, чтобы похудеть для одной из ролей, а затем увлекся.

Новая возлюбленная — актриса из «Филфака»

А на днях Андрей вышел в свет с новой возлюбленной — 26-летней актрисой Александрой Велескевич , известной по сериалу «Филфак», сообщает Cosmo

Пара пришла на премьеру фильма «Непрощенный», которая состоялась в рамках Московского международного кинофестиваля. Влюбленные держались за руки и позировали фотографам, однако свои отношения не прокомментировали.