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Ирина Шейк маскирует живот под темной одеждой
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Ирина Шейк маскирует живот под темной одеждой 

WMJ.ru 18 часов назад
Фото: WMJ.ru
Черный комбинезон активно прятал фигуру русской модели, но видно было, что он сидит на Ирине туго. Ирина предпочла позировать рядом со свадебными платьями Pronovias коллекции 2019 года в своей одежде и только в сториз своего Instagram показала платье со свободной талией, явно сшитое специально для нее. Большинство снимков с мероприятия в Барселоне не показывают Шейк в полный рост.
А для ростовых фото Шейк и вовсе поворачивалась спиной к камере. Неужели у красавицы и ее избранника Брэдли Купера скоро родится второй ребенок и Ирина Шейк предпочитает скрывать фигуру из-за беременности?
wmj.ru
Первенцу Брэдли и Ирины, малышке Леа, в конце марта исполнился год. Многие модели предпочитают не делать долгих перерывов между первой и второй беременностями: так поступили, например, Кэндис Свейнпол и Крисси Тейген.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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