Ирина Шейк маскирует живот под темной одеждой

Черный комбинезон активно прятал фигуру русской модели, но видно было, что он сидит на Ирине туго. Ирина предпочла позировать рядом со свадебными платьями Pronovias коллекции 2019 года в своей одежде и только в сториз своего Instagram показала платье со свободной талией, явно сшитое специально для нее. Большинство снимков с мероприятия в Барселоне не показывают Шейк в полный рост.

А для ростовых фото Шейк и вовсе поворачивалась спиной к камере. Неужели у красавицы и ее избранника Брэдли Купера скоро родится второй ребенок и Ирина Шейк предпочитает скрывать фигуру из-за беременности?

wmj.ru

Первенцу Брэдли и Ирины, малышке Леа, в конце марта исполнился год. Многие модели предпочитают не делать долгих перерывов между первой и второй беременностями: так поступили, например, Кэндис Свейнпол и Крисси Тейген.