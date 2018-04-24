Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске

Экс-солистка «Блестящих» призналась, что ей очень не хватает подруги.

Жанны Фриске не стало почти три года назад. Но многие до сих пор не могут пережить эту потерю. В том числе и самая близкая подруга певицы, Ольга Орлова

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 23 Апр 2018 в 4:37 PDT «Как же мне тебя не хватает», — призналась Ольга в своем микроблоге, опубликовав совместный снимок с Жанной. Подписчики изо всех сил постарались поддержать Орлову. «Редко когда так дружат две звездочки… Как родные», — стали писать фолловеры в комментариях. И это чистая правда! Жанна и Ольга своим примером опровергали утверждение, что искренней женской дружбы не бывает.

«Мы прошли, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Много историй и в личной жизни, и на работе случалось. Мы были молоденькими уязвимыми девочками, которых легко обидеть. Но в любой ситуации приходили друг к другу за поддержкой, и жить становилось легче. И ничего, набивали шишки, взрослели, набирались мудрости, опыта и в итоге стали пуленепробиваемыми», — рассказывала Орлова.

Девушки познакомились благодаря группе «Блестящие». Казалось бы, две яркие и талантливые солистки коллектива должны были конкурировать друг с другом, но в их взаимоотношениях не было места зависти и амбициям. Ольга рассказывала, что Фриске, которая была старше на 4 года, сразу стала для нее будто старшей сестрой.

«Всю жизнь, со времен «Блестящих», Жанна обо мне заботилась. Была такой мамой-наседкой. У нее в сумке всегда были какие-то сырники, которые она брала с собой, чтобы я ни в коем случае не осталась голодной. В прошлом году мы поменялись ролями. Готовка была полностью на мне. Бывало, пожарю на ужин курицу, а Жанна просыпалась и говорила, что хочет мидий. «Есть, моя королева!» — говорила я и чесала в магазин. Сейчас могу похвастаться — просыпаюсь утром оттого, что она заходит ко мне в комнату и приносит свежевыжатый сок, который для меня приготовила. А на обед приносит баклажаны с сыром. Я их ем с таким удовольствием, потому что это дорогого стоит», — вспоминала Орлова в интервью.

После того как Ольга ушла из группы, а потом и Жанна начала сольную карьеру, их отношения не прервались, а, казалось, даже стали крепче. И когда Жанна заболела, ее подруга постоянно была рядом. «Эти два года все равно были веселыми для нас с ней. Мы вспоминали прошлые времена. Мы смеялись до слез. И это было чудесное время. Она для меня всегда останется такой — веселой, красивой, родной и добрым другом, с которым много прожито и, как говорится, вспомнить есть чего, а рассказать нечего, потому что это просто нельзя делать. Конечно, все эти тайны уйдут вместе со мной…» — уже потом рассказывала Ольга.