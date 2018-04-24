Шнуров: откровения о жене и сексе

Недавно лидер группы «Ленинград» отметил юбилей: эпатажному певцу исполнилось 45 лет. Обычно в интервью с журналистами Шнуров не стесняется в выражениях и от него не слишком часто можно услышать что-то сентиментальное. Но, видимо в честь своего праздника, Сергей немного пооткровенничал с прессой.

Так, Шнуров нежно отозвался о жене, отметив, что даже не представляет, что было бы с ним, если бы рядом не было любимой Матильды. Супругу певец назвал «главным призом своей жизни».

Не обошел стороной в откровенном разговоре Сергей и тему секса, отметив, что для него не главное каждый день «ложиться со своей бабой в постель». По мнению певца, можно ежедневно совершать акт любви, но регулярность отнюдь не означает качество. Певец за качественный секс, который запоминается на всю жизнь. К этому, считает артист, и нужно стремиться.