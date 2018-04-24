Ещё
Шнуров: откровения о жене и сексе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шнуров: откровения о жене и сексе 

Рамблер 17 минут назад
Фото: @shnurovs
Недавно лидер группы «Ленинград» отметил юбилей: эпатажному певцу исполнилось 45 лет. Обычно в интервью с журналистами Шнуров не стесняется в выражениях и от него не слишком часто можно услышать что-то сентиментальное. Но, видимо в честь своего праздника, Сергей немного пооткровенничал с прессой.
Так, Шнуров нежно отозвался о жене, отметив, что даже не представляет, что было бы с ним, если бы рядом не было любимой Матильды. Супругу певец назвал «главным призом своей жизни».
Не обошел стороной в откровенном разговоре Сергей и тему секса, отметив, что для него не главное каждый день «ложиться со своей бабой в постель». По мнению певца, можно ежедневно совершать акт любви, но регулярность отнюдь не означает качество. Певец за качественный секс, который запоминается на всю жизнь. К этому, считает артист, и нужно стремиться.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой7
Как женщины отличают богатых мужчин от «понторезов»25
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею35
«Изменила с братом»: 10 реальных историй про измену46
Секс-шантаж: опыт жертвы и советы экспертов1
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
10:22
Кухонные гаджеты, которые хотят все
Дом и сад
10:11
Как выглядят крутые секретные комнаты и мебель-трансформер
Дом и сад
06:58
Оптические иллюзии, которые заставят ваш мозг напрячься
Психология
04:22
Головоломки, которые под силу только самым умным
Психология
01:37
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой
Звёзды
04:26
Рубчинского подозревают в «воровстве» шрифтов
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение