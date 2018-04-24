Волочкова сменила пачку на банный веник 

Поклонники и злопыхатели не устают обсуждать откровенные фото артистки. А Анастасия, не обращая внимания не нелестные комментарии, не перестает делиться пикантными снимками.
Кажется, звезду ничуть не смущают все эти "танцы с бубнами" вокруг разговоров о своей персоне, а, возможно, напротив, забавляют и лишь добавляют популярности.
Не успели подписчики микроблога балерины "остыть" от обсуждения снимков, которыми она поделилась, пребывая на отдыхе, а Волочкова уже выкладывает новое фото.
В этот раз, правда, обошлось без знаменитого шпагата. Балерина всего лишь рассказала о своей любви к русской бане, проиллюстрировав свои слова фотографией, где из "одежды" на ней лишь банный веник и маленькие стринги.
Я реальный фанат русской бани. Здорово, когда она дома!👍🏼 И можно попариться в любое время. А у меня баня самая балетная, авторская и самая русская! И веники тоже. Я предпочитаю дубовые, липовые и пихтовые. А вы?🐒 И тема Щелкунчика придает творческую атмосферу. Каждый фрагмент моей бани выполнен мастерами из подмосковного города Таруса. Это место моего уединения и очищения от негатива. 👍🏼🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #радость #танец #я #volochkova #russia #ballet #enjoy #love #instagood #me
Как всегда, мнения фолловеров разделились: одни пропели дифирамбы артистке, восхитившись ее фигурой, другие отметили, что Анастасия лишь эксплуатирует предсказуемость пользователей Сети, выкладывая подобные фото.