Волочкова сменила пачку на банный веник

Поклонники и злопыхатели не устают обсуждать откровенные фото артистки. А Анастасия, не обращая внимания не нелестные комментарии, не перестает делиться пикантными снимками.

Кажется, звезду ничуть не смущают все эти "танцы с бубнами" вокруг разговоров о своей персоне, а, возможно, напротив, забавляют и лишь добавляют популярности.

Не успели подписчики микроблога балерины "остыть" от обсуждения снимков, которыми она поделилась, пребывая на отдыхе, а Волочкова уже выкладывает новое фото.

В этот раз, правда, обошлось без знаменитого шпагата. Балерина всего лишь рассказала о своей любви к русской бане, проиллюстрировав свои слова фотографией, где из "одежды" на ней лишь банный веник и маленькие стринги.

Как всегда, мнения фолловеров разделились: одни пропели дифирамбы артистке, восхитившись ее фигурой, другие отметили, что Анастасия лишь эксплуатирует предсказуемость пользователей Сети, выкладывая подобные фото.