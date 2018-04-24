Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали

Известно, что последнее время 40-летняя Анфиса Чехова ради поддержания своей фигуры в тонусе отказалась от употребления сахара. И это не прошло даром! На снимках с Бали известная телеведущая предстала перед поклонниками в достаточно смелом виде.

Как мы уже писали, Анфиса Чехова решила отдохнуть от работы и полетела расслабиться с подругами среди азиатского колорита. По дороге она посетила Шанхай, где восхитилась необычной архитектурой и пейзажем удивительного города. Сейчас теледива наслаждается островом Бали, откуда регулярно публикует фотографии местных красот. Недавно Анфиса решила побаловать своих подписчиков особенными кадрами. На них звезда позирует в постели топлес, правда, к сожалению поклонников, только со спины. «Сказки ШехереЗады», — с юмором подписала свои горячие фотографии Чехова.

eva.ru

Фолловеры восхитились сказочной фигурой Анфисы, особенно их порадовала тонкая талия актрисы. Но, как это всегда бывает, некоторые из подписчиков указали на то, что в таком возрасте делать подобные снимки стыдно:

«Эх, а еще взрослая женщина. Стыдоба!»

«Обалдеть, какая тонкая талия! Красавица!»

«Анфиса, какая же вы красивая и такая женственно-сказочная!»

«А мне родители забыли сделать талию. А может это все тортики виноваты»

«И все ради того, чтобы бывший муж облизнулся…»

«Много же шороху сегодня в какой-нибудь казарме будет…»

«Пятки-то, пятки! Черные! Сразу видно, что на отдыхе».