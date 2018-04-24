Боня пожаловалась на «черную полосу» в жизни

Виктория Боня поделилась с подписчиками неприятной новостью: ее аккаунт в Instagram взломали. Напомним, на страницу Бони были подписаны порядка 6 млн человек. А для любой медийной персоны соцсети не только возможность делиться актуальными новостями, но и способ зарабатывать — прежде всего, на рекламе. Виктория пока переключилась на свою вторую страницу, где она рассказывает о секретах красоты. Там у нее всего 143 тыс. фолловеров.

Но на этом неприятности не закончились. Телеведущая рассказала, с каким трудом ей удалось улететь вчера из Бейрута, где она гостила по приглашению. В аэропорту выяснилось, что Боня забыла дома свой чемодан, а затем телефон в туалете и наушники:

В трех словах: когда я приехала в аэропорт и уже зарегистрировалась на рейс, то с ужасом обнаружила, что у меня нет моего маленького чемоданчика благо пропажу обнаружила вовремя, позвонила водителю и он подвёз его… затем я пошла на паспортный контроль, а там я уже обнаружила, что оставила свой телефон в туалете. Я бегом в начало аэропорта, помню ведь, где именно оставила прибежала туда, подняла всех на уши, тел. вернули! Позже, уже в самолете я поняла, что оставила свои большие наушники на ленте досмотра — их уже было не вернуть!

Публикация от victoriabonya (@victoriabonya2) 23 Апр 2018 в 12:38 PDT

Затем Виктория едва не опоздала на стыковочный рейс во Франкфурте: девушка поняла, что забыла в самолете сумочку с документами:

Кто мне скажет, что это было?! И это все не считая того, что вчера у меня хакнули мой главный аккаунт. Я такой растяпой никогда в жизни себя не помню. Никогда ничего не забывала!

Подписчики объяснили это либо банальной рассеянностью на фоне мыслей о чем-то важном, либо неудачным днем: «Вика, может вы влюбились, вот голова другим и забита?!», «Виктория, вчера был неудачный, опасный день! В такие дни нужно быть предельно внимательным и никому не доверять!».