Эмили Ратаковски полностью разделась для Нью-Йорка

Эмили Ратаковски выложила в своем Инстаграме обнаженное фото.

Надо признать, черно-белый снимок получился весьма стильным: модель невозмутимо позирует на стуле боком, прикрывая рукой грудь.

@emrata

Подпись была лаконичной — заглавные буквы Нью-Йорка. Несомненно, это лучший подарок городу от Эмили, которая она только могла преподнести.

Поклонники восторженно оценили совершенную форму актрисы. Но нашлись и те, кто высказал недоумение поступком красавицы. Они посоветовали ей заняться более полезным делом, чем выставление себя на всеобщее обозрение.