Эмили Ратаковски полностью разделась для Нью-Йорка 

Эмили Ратаковски выложила в своем Инстаграме обнаженное фото.
Надо признать, черно-белый снимок получился весьма стильным: модель невозмутимо позирует на стуле боком, прикрывая рукой грудь.
@emrata
Подпись была лаконичной — заглавные буквы Нью-Йорка. Несомненно, это лучший подарок городу от Эмили, которая она только могла преподнести.
Поклонники восторженно оценили совершенную форму актрисы. Но нашлись и те, кто высказал недоумение поступком красавицы. Они посоветовали ей заняться более полезным делом, чем выставление себя на всеобщее обозрение.
Эмили Ратаковски прославилась после съемки топлес в клипе «Blurred Lines» Робина Тика. Также снималась обнаженной для журнала treats! и работала с таким известным фотографом как Тони Келли.