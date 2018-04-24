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Режиссер «Титаника» назвал лучшую замену «Виагре»
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Режиссер «Титаника» назвал лучшую замену «Виагре» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон считает, что переход на веганскую диету поможет мужчинам с половой дисфункцией. Слова кинематографиста передает The Star.
«Мне бы хотелось обанкротить создателей "Виагры" просто рассказывая о преимуществах растительного питания», — признался Кэмерон.
Создатель «Титаника» и «Аватара» выступил исполнительным продюсером документального фильма The Game Changers. Лента еще не вышла в широкий прокат, но уже была представлена публике на фестивале «Сандэнс» в январе.
Отмечается, что в картине присутствуют кадры клинических тестов уролога Аарона Шпица с тремя мужчинами. Результаты тестов демонстрируют, что эрекция подопытных улучшалась после диеты из растительной пищи. Кэмерон в шутку окрестил эту сцену «петькометр» (peter meter).
Режиссером The Game Changers выступил Луи Сахойос («Гонка на вымирание», «Бухта»). Полнометражный документальный фильм посвящен преимуществам веганской диеты и содержит, в частности, рассказы атлетов и бодибилдеров (в том числе Арнольда Шварценеггера) о пользе растительного питания.
Помимо «Титаника» и «Аватара» Кэмерон снял такие фильмы, как «Терминатор», «Терминатор 2: Судный день» и «Чужие».
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