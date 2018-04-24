Бузова получила в подарок вещи для ее малыша 

Сейчас вся жизнь Ольги Бузовой строится только вокруг работы и карьеры. У девушки нет времени даже на сон и еду. Но поклонники звезды не теряют надежду, что в скором времени Бузова не только обретет свое счастье в виде любимого мужчины, но и родит ему ребенка. Ведь именно отказ беременеть и стал, по слухам, одной из причин развода телеведущей с Дмитрием Тарасовым, который сейчас, к слову, готовится к рождению своей второй дочери от третьей жены Анастасии Костенко.
23 апреля в Сочи Бузова получила от поклонников подарок — коробку с вещами для будущего малыша. При этом цвет одежды выбрали универсальным. Ольга отреагировала на подарок со словами: «У меня даже мужчины пока что нет!». Вот только с этим Бузова, скорее всего, лукавит. В своем Instagram она регулярно публикует шикарные букеты от таинственного незнакомца. А на днях ее застукали в компании хоккеиста Александра Радулова, с которым Бузова флиртовала, а он отвечал ей взаимностью.