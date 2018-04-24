Звезды, которых не пожалело время

Среди «звездной» братии не мало тех, с кого можно брать пример: Джулианна Мур Сьюзен Сарандон выглядят так, будто «таблетку вечной молодости» уже изобрели. Но есть и оборотная сторона медали популярности. Неправильный образ жизни не пощадил некоторых знаменитостей. BeautyHack рассказывает, кто из звезд — не лучший пример для подражания.

Линдси Лохан

Карьеру актрисы Линдси начала в 11, сыграв главную роль в фильме «Ловушка для родителей», после которого подписала трехлетний контракт с Disney

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В 2004 Лохан стала самой молодой обладательницей премии MTV Movie Awards, а в 2006-м впервые посетила курсы анонимных алкоголиков. С тех пор имя актрисы не сходит с первых полос. Но она становится героиней новостей вовсе не из-за творческих успехов. Вождение в нетрезвом виде, употребление запрещенных препаратов — в чем только не уличали Линдси за последний десяток лет.

В 2011-м Федеральный суд Лос-Анджелеса приговорил девушку к тюремному заключению и исправительным работам. Не помогло. Линдси регулярно появляется на вечеринках без маникюра и укладок, лишний вес постоянно провоцирует прессу на слухи о беременности, а отечность лица не могут скрыть даже массивные солнечные очки. А ведь ей всего 31!

Кейт Мосс

Впервые новость о том, что известная модель злоупотребляет наркотиками, облетела мир в 2005-м. Тогда папарацци обнародовали кадры, на которых Кейт и ее бывший бойфренд Пит Доэрти вкалывают себе запрещенный препарат. После этого их обоих поместили в реабилитационный центр и заставили пройти курс принудительного лечения. Но это не помогло. Мосс регулярно попадала в объектив с сигаретой и алкоголем в руках.

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Сейчас известной модели 44 года, хотя выглядит она гораздо старше. Морщины, отечность и землистый цвет лица передали привет из бурной молодости.

Аманда Байнс

Байнс начала карьеру в семилетнем возрасте в скетчкоме «Всякая всячина», через год у нее уже было личное «Шоу Аманды». Чуть позже девушку стали приглашать на главные роли в кино. В 2006-м Аманда сыграла в молодежной комедии «Она-мужчина». Ей предсказывали головокружительную карьеру. Увы, но прогнозам не суждено было сбыться. Сегодня Байнс популярна только благодаря нелестным высказываниям, которыми она периодически одаривает бывших коллег по цеху.

В 2008-м году у актрисы начались серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. Родители отправили дочь в клинику и наняли тренера по личностному росту. После этого девушка даже пошла учиться в школу дизайна. Казалось бы, жизнь налаживается. Но в 2013-м снова случился срыв. Девушка, находившаяся под воздействие «контролируемого вещества», была остановлена полицией. В итоге ее выпустили под залог 15000$.

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В прошлом году располневшая Аманда дала интервью ведущим программы Good Morning America, в котором сообщила, что мечтает вернуться к нормальной жизни и съемках. Держим кулачки за дтридцатидвухлетнюю актрису и желаем ей здоровья!

Мелани Гриффит

Слухи о «романе» Мелани с запрещенными препаратами стали ходить еще в 80-х. Однажды актриса призналась: ее алкогольная и наркотическая зависимость длились больше 30 лет. За это время она трижды проходила реабилитацию. Бывший супруг Антонио Бандерас поддерживал жену всегда и во всем. Но в 2015-м пара распалась. Мелани заявила, что хотела от мужа больше сочувствия и участия.

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Сейчас актрисе 60. Время и разгульный образ жизни не пощадили лицо Мелани — несмотря на старания косметологов, оно далеко от совершенства.

Кортни Лав

Бывшая жена Курта Кобейна — наглядный пример того, как жить не нужно. В 1992 году Лав вышла за солиста легендарной группы Nirvana и начала свой путь «в никуда». В одном из интервью Корни заявила, что решила стать наркоманкой осознанно, после того, как муж заработал первый миллион.

Через два года пару едва не лишили родительских прав, которые пришлось отстаивать в суде. После смерти мужа Лав нашла спасение в наркотиках и алкоголе. В 1996-м году она вернулась в кино и даже выпустила новый альбом. Но несколько лет назад прошлое снова дало о себе знать — у Кортни начались проблемы со здоровьем и законом. Периодически она ложилась в клинику, где проходила лечение от наркотической зависимости.

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Последние несколько лет Кортни наладила отношения с дочерьми и перестала быть звездой судебной хроники.

Периодически в сеть попадают фото Лав без фотошопа и макияжа — бледная кожа, глубокие морщины в 53 и поредевшие волосы, как напоминание о том, что алкоголь и запрещенные препараты ни к чему хорошему не приведут.