Скарлетт Йоханссон показала обвисшую грудь

Обладательница впечатляющего бюста, кажется, теряет свою привлекательность.

Тренд на обвисшую грудь начался недавно и набирает обороты. Модели, актрисы, блогеры — уже никто не стесняется демонстрировать свой бюст и говорить о том, что он не такой идеальный как на картинках в журналах.

На днях Скарлетт Йоханссон посетила премьеру фильма «Мстители: Война бесконечности» в Лос Анджелесе, где играет Черную вдову. На актрисе было красивое серебристое платье без бретелей, которое не лучшим образом подчеркнул ее фигуру.

Неудачный крой верхней части наряда будто сплюснул пышную грудь актрисы и совсем не поддерживал ее. В итоге — Йоханссон продемонстрировала всем, что тоже вступила в ряды людей с обвисшим бюстом.

Ранее обсуждали, что актриса решила уменьшить свою от природы пышную грудь, потому что устала от образа сексапильной красотки. Некоторые же утверждали, что грудь у нее была не своя, все дело в силиконовых имплантах, которые она со временем убрала. Сама же актриса ни разу не комментировала эту ситуацию.

Все мы знаем, что под тяжестью, пышный бюст чаще всего выглядит обвисшим. К тому же у нее есть 4-летняя дочка, которую она кормила грудью, что также изменяет ее прежний вид.