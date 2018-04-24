Седокова заинтриговала фанатов свадебным платьем

На прошлой неделе Анна Седокова приоткрыла завесу тайны над личной жизнью. Мама троих детей перестала скрывать возлюбленного — фотографа Даниила Величко. Вместе они появились на церемонии музыкальной премии канала МУЗ-ТВ.

Поклонники певицы подозревали, что ее связывают с молодым человеком не только деловые отношения (он снялся в ее клипе «Не твоя вина»).

Догадки оказались верны — молодые люди встречаются! Что касается отца третьего ребенка Анны — сына Гектора, то с ним певица рассталась сразу после после рождения малыша. Имя его журналистам известно — это бизнесмен Артем Комаров . О причинах расставания Седокова ни в одном интервью так и не рассказала.

Каково же было удивление поклонников, когда несколько часов назад они увидели фото певицы в свадебном салоне. Анна поделилась им у себя в Instagram. На руках исполнительница держит также нарядного Гектора.

«Уж не на собственную ли свадьбу она собралась?», — тут же подумали подписчики.

Некоторые тут же принялись поздравлять ее со счастливым событием: «Платье шикарное и явно похоже на свадебное! Анют, можно поздравлять?», «Неужели свадьба?», «Анечка, вы достойны самого лучшего! Поздравляю Вас от всей души!».

Но, возможно, Анна собралась на чью-либо свадьбу в качестве гостьи? Фолловеры сошлись во мнении, что певица в ближайшее время обязательно пояснит, для чего именно она выбрала платье в свадебном салоне.