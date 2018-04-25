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Семья Полины Гагариной борется с вирусом
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Семья Полины Гагариной борется с вирусом 

Лиза 2 часа назад
Полина Гагарина поделилась с фолловерами неприятными новостями: ее семья слегла с вирусом. По словам певицы, подобное у них впервые:
Грущу и нервничаю… заболела вся семья, мама, Миюша, Андрюша… няня только выздоровела мы с мужем еле держимся.. что это за весна такая… впервые, не помню такого.
Тяжелее всего приходится малышке Мие. 29 апреля апреля девочке исполнится год, и родители готовят первый большой праздник в ее честь. Полина очень надеется, что дочь к этому дню выздоровеет. Фолловеры исполнительницы в комментариях поддерживают ее и желают поскорей пойти на поправку: «Желаю скорейшего выздоровления маме и деткам, а вам с мужем сил и крепкого здоровья! Не болейте!», «Полина, при тяжелой простуде надо дать антибиотик, но надо посоветоваться с врачом, только тогда обязательно надо давать эти дни таблетки предупреждающие», «Сейчас опасный вирус ходит! Скорейшего выздоровления всей вашей семье!».
Что касается самой артистки, то она не раз рассказывала, как ей приходилось выходить на сцену с температурой. Более того, часто после подобных выступлений болезнь отступала, ведь неслучайно говорят, что сцена лечит.
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Женский форум1  Ещё 1 источник 
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