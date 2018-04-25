Семья Полины Гагариной борется с вирусом

Полина Гагарина поделилась с фолловерами неприятными новостями: ее семья слегла с вирусом. По словам певицы, подобное у них впервые:

Грущу и нервничаю… заболела вся семья, мама, Миюша, Андрюша… няня только выздоровела мы с мужем еле держимся.. что это за весна такая… впервые, не помню такого.

Тяжелее всего приходится малышке Мие. 29 апреля апреля девочке исполнится год, и родители готовят первый большой праздник в ее честь. Полина очень надеется, что дочь к этому дню выздоровеет. Фолловеры исполнительницы в комментариях поддерживают ее и желают поскорей пойти на поправку: «Желаю скорейшего выздоровления маме и деткам, а вам с мужем сил и крепкого здоровья! Не болейте!», «Полина, при тяжелой простуде надо дать антибиотик, но надо посоветоваться с врачом, только тогда обязательно надо давать эти дни таблетки предупреждающие», «Сейчас опасный вирус ходит! Скорейшего выздоровления всей вашей семье!».