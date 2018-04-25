Буйнов: «Жена каждый день устраивает войнушку»

Это только с виду кажется, что в семье Александра Буйнова тишь да гладь. Певец недавно признался нам: покой ему только снится. «Алёна мне каждый день устраивает войнушку!» — честно рассказал певец нашим корреспондентам.

С Алёной Александр Буйнов живет уже тридцать лет. В тусовке их брак все без исключения называют идеальным. Сам Александр раньше уверял, что в их отношениях главный — он, но сейчас все изменилось. Певец заявляет, что их семейной жизнью рулит жена. И он с этим, похоже, уже смирился.

— Еще несколько лет назад я говорил, что муж всему голова, — говорит артист. — Но во время своей семейной жизни понял, что это не так. На плечах моей жены лежат не только продюсерские обязанности, но и все хозяйство. Мы живем за городом. За домом, двором и прислугой следит она. Это очень сложно: нужно держать все время руку на пульсе, чтобы все росло, цвело и развивалось. Восемьдесят процентов всех дел лежит на супруге. Я разбираюсь в технике, отоплении. Но она меня и к ним порой не подпускает. Часто говорит: «Я без тебя все лучше знаю! Куда ты лезешь?» У моей Алёны присутствует логическое мышление, в отличие от других женщин. Хотя до этого я считал, что логика — прерогатива мужиков.

Без конфликтов в звездном семействе не обходится. Буйнов говорит: только на днях Алёна устроила ему очередной разнос. А все из-за костюма: Александр долго не мог определиться с выбором наряда для сцены.

— С моей Алёнкой не соскучишься! — улыбается певец. — Мы долго не могли притереться друг к другу. У нас вроде бы все гладко, но небольшая война идет постоянно. Мне кажется, что это даже идет на пользу отношениям. Сегодня Алёна у меня стала спрашивать, в каком костюме буду выступать. Когда ответил, то она начала: «Ты что, с ума сошел? Он тебе не идет!» В итоге мне вручили три сценических наряда, чтобы я на месте решил, в каком пойду на сцену. Алёна знает, что я по гороскопу — упертый баран и все равно все сделаю по-своему — так, как считаю нужным.

Впрочем, Александр за годы совместной жизни нашел к своей жене правильный подход. Острые углы во время ссор он научился обходить сразу.

— Меня спасает смех, — продолжает певец. — Когда с ее стороны бывает серьезный наезд, я отхожу в сторону и начинаю смеяться. Алёну, правда, мои слова, что она смешная, только раззадоривают. «Ах, ты считаешь, что я клоунесса?!» — говорит она мне. В общем, юмором и улыбкой сглаживаю все острые углы.

Александра радует, что на плечах Алёны и семейный бюджет. Сам Буйнов к деньгам относится весьма прохладно и даже не знает, сколько лежит в его кармане.

— Денежные вопросы меня перестали интересовать с тех пор, как мы с Градским затеяли группу «Скоморохи», — говорит артист. — Мы зарабатывали прилично. И Градский, кстати, очень переживал, что из-за меня мог остаться без денег. А все вот почему. Мы с ним работали от Гомельской филармонии, которая мне предоставила отсрочку от армии. Но в двадцать лет повестка все равно пришла. Градский, узнав о моем решении идти служить, пришел в негодование: «Ты что, идиот? У нас же группа!» Собирался мне найти профессора, который за пятьсот рублей согласился бы сделать так, чтобы я не служил. Но у меня сработал мужской компанейский инстинкт. Мой отец — военный летчик, братья служили. Да и я, начитавшись Джека Лондона, воспринял армию как яркое путешествие в моей жизни. Так, кстати, оно и вышло. Я бегал в самоволку, отморозил руки, щеки. Теперь, когда гуляю с собаками, вынужден надевать специальную повязку на лицо. Иначе, когда потом приходишь на концерт, все щеки свинцовые. Армия для меня — как свадьба. Яркое путешествие! Я со своей живу тридцать лет и не скучаю!