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Звезда «Дома-2» весила 143 кг и показала фото
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Звезда «Дома-2» весила 143 кг и показала фото 

FashionTime 3 часа назад
Фото: FashionTime
Поклонники телепроекта «Дом-2» следят за процессом похудения одной из его участниц — Саши Черно. Девушку регулярно критикуют за избыточный вес. Александра решила дать отпор всем хейтерам и опубликовала в своем Инстаграм архивное фото. Участница телешоу подписала его лаконично: «143 кг. А вы говорите, не похудела))».
Во время съемок на Острове любви Саша Черно действительно похудела с 130 кг до 123 кг. Однако поклонники «Дома-2» уверены, что участница телепроекта может добиться более лучших результатов в процессе избавления от избыточного веса.
Поклонники девушки поддерживают ее и отмечают заметные изменения во внешности Саши Черно. К примеру, смену прически и стиля в одежде. Однако есть и те, кто критикует Александру и настаивает на том, что девушка вовсе не потеряла лишние килограммы. На это у девушки есть ответ:
Да, я не идеальна, но готова принимать только объективную критику, а не поток ваших субъективных мнений!
Саша Черно сейчас находится в отношениях и не скрывает своего счастья:
«Не важно, есть у тебя крылья или нет, когда ты любишь-ты уже заведомо окрылён». (Орфография и пунктуация автора сохранена — ред.).
А как вы думаете, Александре действительно удалось похудеть или это удачная смена имиджа?
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