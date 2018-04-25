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Как изменилась актриса Галина Польских
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Как изменилась актриса Галина Польских 

Дни.ру 24 минуты назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Nadezhda Markalova
В Сети появилось свежее фото легендарной актрисы Галины Польских. Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к изменившейся внешности артистки.
Актриса Александра Урсуляк опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена вместе с прославленной артисткой Галиной Польских. Отметим, что в последнее время легендарная актриса редко дает интервью, не посещает светских мероприятий и мало снимается.
А между тем 78-летняя Польских выглядит просто шикарно. К такому выводу пришли многочисленные поклонники артистки. Они признались артистке в любви. "Я обожаю Галину Польских! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — призналась Александра Урсуляк. С ней солидарны и другие. "А кто ее не обожает", "Я тоже ее обожаю", "Ее невозможно не любить!", "Невероятные красавицы!И Потрясающие актрисы!", "Я тоже обожаю эту великую артистку! Галина Польских, эталон женственности и красоты!" — рассыпались в комплиментах подписчики.
Впрочем, нашлись и те фанаты, кто расстроился, увидев свою любимую актрису. "Ну, зачем, зачем она с собой такое сделала?!", "Не узнала Галину Польских…", "О господи😣и она натянулась, ну зачем?", "Галину Польских сначала и не узнать -вся в пластике (((", "Я ее не узнала…", "Она тоже своё лицо перекроила? С ума все сошли)))) Свое лицо в обмен на маску:)))", "Любимая актриса, но неестественная какая то (" — высказались расстроенные фанаты.
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