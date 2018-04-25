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Мэрайя Кэри шокировала новой фигурой и стилем
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Мэрайя Кэри шокировала новой фигурой и стилем 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Певица в первые за последнее время выбрала для выхода в свет действительно стильный наряд.
Любовь и отношения явно идут на пользу Мэрайе Кэри. Певица изменилась до неузнаваемости! Улыбка не сходит с ее лица, она сильно похудела и поменяла свои модные предпочтения. Еще каких-то полгода назад певица обожала носить вызывающие и безвкусные наряды, вроде ботфортов на шнуровке или микро-платьев с колготками в сетку. Однако сейчас в ее гардеробе практически не найти вульгарных туалетов.
На днях Мэрайя была замечена в Беверли-Хиллз вместе с бойфрендом Брайаном Танака. Само собой, парочка постоянно держалась за руки и не сводила друг с друга восхищенных взглядов. Для своего выхода в свет Кэри выбрала лаконичное черное платье из трикотажа и лодочки на высоком каблуке. Стоит заметить, певица все же дополнила наряд любимыми колготками в сетку, однако на этот раз она выбрала куда более сдержанную модель, чем обычно.
Legion-Media
Никаких глубоких декольте, шнуровок, кружева и прозрачных вставок! Брайан явно неплохо влияет на модные предпочтения своей возлюбленной! Кстати, в начале своей карьеры Мэрайя Кэри отдавала предпочтение сексуальным и очень женственным нарядам, которые со временем заменила вычурными «цирковыми» костюмами. В 2018 же года она вновь вернулась к стилю своей молодости.
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