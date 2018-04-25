Водонаева расскажет про секс

Алена Водонаева , известная экс-участница "Дома-2", успешная ведущая и светская львица решила поделиться с миром своим сексуальным опытом — готовится к выходу в свет её первая книга.

Информацию об этом Алена рассказала сама в своем профиле в Инстаграм, где заодно сообщила своим подписчикам о том, что буквально на днях защитила диплом, а теперь у нее, наконец, появилось время закончить свою книгу.

Я кстати сама на днях диплом защитила. Поэтому и пропала так на долго с радаров. Даже на инстаграм подзабила немного. Плюс один диплом пока откладываю в сторону, порадуюсь позже. И заканчиваю книгу. Осталась глава про секс, съемка фитнес упражнений с моим тренером и вуаля, можно в печать. Желаю вам доброго утра. А у меня чай и компьютер. (Орфография и пунктуация автора сохранены).

Книга звезды расскажет о секретах красоты, правилах эффективного фитнеса и о сексе.