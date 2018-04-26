Ника Турбина: трагедия девочки-вундеркинда

История поэтессы-вундеркинда Ники Турбиной, которую забыли еще при жизни.

Ника родилась 17 декабря 1974 года и уже в четыре года начала сочинять стихотворения, а в девять был опубликован первый сборник ее произведений "Черновик", который впоследствии был переведен на 12 языков. Ее стихи были совсем недетские:

"Хмурое утро с холодным дождем.

Горько вдвоем.

Лампочка днём отливает бедой.

К двери идешь — я за тобой.

Снять позабыли пластинку ночи —

Вот отчего путь к разлуке короче".

Предисловие к книге Ники написал советский и российский поэт Евгений Евтушенко . Благодаря его же поддержке Ника на равных вошла в литературные круги Москвы и приняла участие в международном поэтическом фестивале "Поэты и Земля" (в рамках Венецианского биеннале), став второй советской поэтессой после Ахматовой, получившей престижную венецианскую награду "Золотой лев". Позже Ника побывала в США, где встречалась с Иосифом Бродским

Турбина говорила, что чувствует себя комфортно ночью — свои стихи девочка сочиняла именно в темное время суток. Ника страдала бессонницей из-за астмы, мучившей ее с раннего детства. Если рядом с ней кто-то сидел, пока девочка не спала, она просила записывать то, о чем "говорил с ней Бог".

Пока Ника не стала известной во всем мире, конечно, родители были озабочены таким странным поведением девочки. А вот после того, как Турбину настигла популярность, взрослым уже было не до душевного здоровья девочки. Хотя во время многочисленных поездок врачи говорили бабушке Ники, которая ездила повсюду за ней, что при такой эмоциональной нагрузке ребенку необходимы консультации психолога.

В 1985 году, когда Нике было 11 лет, Турбины переехали жить в Москву, где мать Ники второй раз вышла замуж и родила дочь, по этому поводу Турбина написала: "…Только, слышишь, не бросай меня одну. Превратятся все стихи мои в беду».

Девочка росла без отца, поэтому была очень привязана к Евгению Евтушенко, который взял над ней шефство, пока она была маленькой. Однако, когда Ника повзрослела, они отдалились друг от друга, из-за чего девочка тоже сильно переживала.

Турбиной исполнилось 15 лет, и она давно уже ничего своего не писала и не читала.

В следующем 1990 году у поэтессы случился нервный срыв и она уехала в Швейцарию. Там она вступила в гражданский брак со своим психиатром, с которым была знакома по переписке. Профессору было 76, а ей — 16. Нике было интересно с ним говорить, но вскоре она запила и через год вернулась домой, оставив мужа в Лозанне.

На родине ей долго не удавалось найти подходящую работу. Ника начала учится во ВГИКе, пыталась запустить телевизионный проект о неудавшихся самоубийцах.

В 1994 году Турбину без экзаменов приняли в Московский институт культуры. Она старалась учиться и даже снова начала писать стихи, но к этому времени психика Ники была ощутимо нарушена. В конце первого курса Ника уехала в Ялту к своему возлюбленному, но к экзаменам так и не вернулась. Естественно, из института ее отчислили.

Ника продолжала пить и во время очередного алкогольного опьянения произошло ужасное: она выпала с балкона пятого этажа. Девушку спасло только то, что, падая, она зацепилась за дерево, но все равно повредила позвоночник и сломала ключицу.

Ника всегда говорила маме с бабушкой, что уйдет в 27 лет. Так и получилось. Она снова выпала из окна 11 мая 2002 года, только на этот раз ее спасти не удалось.