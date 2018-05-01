Страшная судьба Елены Майоровой 

Её короткая жизнь успела вместить в себя очень многое — множество эффектных ролей и признание, любовь мужчин, влиятельные друзья, несколько профессий — все это Елена Майорова успела познать за 39 лет.
Восстановить картину событий последнего дня жизни прекрасной женщины и артистки точно так и не удалось. Есть несколько вариантов происходящего: самоубийство и несчастный случай. Предполагается, что Елена могла случайно облить платье керосином, а, позже, прикуривая от спички сигарету, могло случиться то страшное, что, собственно, и случилось.