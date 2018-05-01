Страшная судьба Елены Майоровой 

1/6 Девочка, приехавшая покорять Москву из Южно-Сахалинска, с детства мечтала стать артисткой. Однако поступить в театральный с первого раза, хоть она и пыталась сразу в несколько — не удалось. Возвращаться домой Лене совсем не хотелось. Год она провела в строительном ПТУ, куда подала документы, не глядя на специальность. Фото: Кадр из фильма

2/6 Майорова за год окончила училище с красным дипломом и заодно подготовилась ко вступительным в театральный. Тогда то ей уже удалось попасть в ГИТИС. Да не к кому то, а к Олегу Павловичу Табакову. Позже он возьмет её с собой в зарождающуюся "Табакерку". Но навсегда молодая актриса там не останется — впоследствии она уйдет во МХАТ. Фото: Кадр из фильма

3/6 В 90-х любимый и любящий муж Елены Сергей Шерстюк, как истинный художник, оказался не в состоянии приноровиться к новой системе, и женщина была вынуждена работать за двоих, чтобы прокормить семью. Возможно, усталость от неимоверных нагрузок и стала причиной кризиса актрисы. Она не стала пьяницей, но выпить любила нередко. Фото: Кадр из фильма

4/6 "Ничего, прорвемся!" — по словам близких артистки, это было её девизом по жизни. Она всегда была сильной и жизнерадостной. Может, еще и за это ее полюбил Олег Ефремов. Он даже делал ей предложение однажды, но Елена ему тактично отказала. Мэтру было тяжело простить это и, говорят, на репетициях в театре ей от него доставалось больше остальных. Фото: Кадр из фильма

5/6 Ходили слухи, что у Майоровой была связь с мужчиной на много лет младше её. Говорят даже, что перед своей смертью она именно ему отправляла сообщения с текстом: "Приезжай. Я умираю." Может, еще и поэтому версия самоубийства имеет место. Фото: Кадр из фильма