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Страшная судьба Елены Майоровой
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Страшная судьба Елены Майоровой 

Рамблер 5 часов назад
В нашей фотогалерее история жизни и загадка смерти любимой многими актрисы — Елены Майоровой.
1/6  Девочка, приехавшая покорять Москву из Южно-Сахалинска, с детства мечтала стать артисткой. Однако поступить в театральный с первого раза, хоть она и пыталась сразу в несколько — не удалось. Возвращаться домой Лене совсем не хотелось. Год она провела в строительном ПТУ, куда подала документы, не глядя на специальность.
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2/6  Майорова за год окончила училище с красным дипломом и заодно подготовилась ко вступительным в театральный. Тогда то ей уже удалось попасть в ГИТИС. Да не к кому то, а к Олегу Павловичу Табакову. Позже он возьмет её с собой в зарождающуюся "Табакерку". Но навсегда молодая актриса там не останется — впоследствии она уйдет во МХАТ.
Фото:
3/6  В 90-х любимый и любящий муж Елены Сергей Шерстюк, как истинный художник, оказался не в состоянии приноровиться к новой системе, и женщина была вынуждена работать за двоих, чтобы прокормить семью. Возможно, усталость от неимоверных нагрузок и стала причиной кризиса актрисы. Она не стала пьяницей, но выпить любила нередко.
Фото:
4/6  "Ничего, прорвемся!" — по словам близких артистки, это было её девизом по жизни. Она всегда была сильной и жизнерадостной. Может, еще и за это ее полюбил Олег Ефремов. Он даже делал ей предложение однажды, но Елена ему тактично отказала. Мэтру было тяжело простить это и, говорят, на репетициях в театре ей от него доставалось больше остальных.
Фото:
5/6  Ходили слухи, что у Майоровой была связь с мужчиной на много лет младше её. Говорят даже, что перед своей смертью она именно ему отправляла сообщения с текстом: "Приезжай. Я умираю." Может, еще и поэтому версия самоубийства имеет место.
Фото:
6/6  Тем днем в одном из дворов столицы из подъезда вышла голая, казавшаяся коричневой, девушка. Она дошла до театра и упала. Позже она скончалась в больнице. Сразу даже никто и не признал в лице, корчащемся от боли, знаменитую актрису. Это была Майорова. И коричневая она была, потому что обгорела. На ней сгорели платье и кожа.
Фото:
Её короткая жизнь успела вместить в себя очень многое — множество эффектных ролей и признание, любовь мужчин, влиятельные друзья, несколько профессий — все это Елена Майорова успела познать за 39 лет.
Восстановить картину событий последнего дня жизни прекрасной женщины и артистки точно так и не удалось. Есть несколько вариантов происходящего: самоубийство и несчастный случай. Предполагается, что Елена могла случайно облить платье керосином, а, позже, прикуривая от спички сигарету, могло случиться то страшное, что, собственно, и случилось.
Женский форум6
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